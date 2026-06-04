Клуб РПЛ хочет приобрести хавбека сборной Чили

«Рубин» ведет переговоры с «Сочи» о покупке полузащитника Игнасио Сааведры.
До 31 мая у казанцев была опция выкупа хавбека после окончания аренды за 1,2 миллиона евро.
Однако «Рубин» предложил за игрока только 500 тысяч. «Сочи» рассчитывает выручить за Сааведру в районе 1 миллиона.
Это возможно, учитывая, что на покупке хавбека настаивает главный тренер казанцев Франк Артига. Возможно такая сумма будет предложена, если в нее будут включены бонусы.
- 27-летний Сааведра перешел на правах аренды в «Рубин» зимой и провел за казанцев 11 матчей. В первой части минувшего сезона он сыграл за «Сочи» в 22 встречах, сделал 1 ассист.
- Срок контракта хавбека с южанами рассчитан до середины 2027 года.
- Сааведра провел 6 матчей за сборную Чили и вызван в национальную команду на товарищеские матчи в июне.