Скауты клубов Серии A наблюдали за игроком РПЛ во время матча сборной

Скауты клубов Серии А наблюдали за полузащитником сборной Косово Велдином Ходжей во время товарищеского матча с Чехией (1:2).

Опорник «Рубина» не исключает свой трансфер в Европу. При этом он не против остаться в Казани, потому что ему нравится работать с главным тренером Франком Артигой.

Контракт Ходжи с «Рубином» рассчитан до середины 2028 года.