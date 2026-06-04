Скауты клубов Серии A наблюдали за игроком РПЛ во время матча сборной

Скауты клубов Серии А наблюдали за полузащитником сборной Косово Велдином Ходжей во время товарищеского матча с Чехией (1:2).
Опорник «Рубина» не исключает свой трансфер в Европу. При этом он не против остаться в Казани, потому что ему нравится работать с главным тренером Франком Артигой.
Контракт Ходжи с «Рубином» рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за казанцев 35 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: Legalbet