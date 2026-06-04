Агент Сильянова отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал новость об интересе «Зенита» к игроку.
«Информация об интересе «Зенита» к Сильянову не соответствует действительности. В «Локомотив» руководители петербуржцев не обращались. С нами они тоже не контактировали.
Александр является одним из лидеров команды, у него длинный контракт. В этой ситуации руководители «Локомотива» не будут делать скидок. Сильянов – один из лидеров команды, и вряд ли железнодорожники смогут приобрести качественного футболиста за деньги от продажи Александра», – сказал Кузьмичев.
- 25-летний Сильянов в минувшем сезоне провел за красно-зеленых 35 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сильянова в 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»