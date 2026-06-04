Агент Сильянова отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал новость об интересе «Зенита» к игроку.

«Информация об интересе «Зенита» к Сильянову не соответствует действительности. В «Локомотив» руководители петербуржцев не обращались. С нами они тоже не контактировали.

Александр является одним из лидеров команды, у него длинный контракт. В этой ситуации руководители «Локомотива» не будут делать скидок. Сильянов – один из лидеров команды, и вряд ли железнодорожники смогут приобрести качественного футболиста за деньги от продажи Александра», – сказал Кузьмичев.