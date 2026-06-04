Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Динамо» заявили о пересмотре позиции Шварца по России

Вчера, 15:58
12

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отверг критику в адрес нового главного тренера команды Сандро Шварца.

– В адрес Сандро звучала критика из‑за того, что он покинул клуб не по спортивным причинам. Как вы к этому относитесь?

– Негативно. Поскольку тогда Сандро доработал сезон до конца и был максимально честен по отношению к клубу. И в настоящий момент он пересмотрел свою позицию.

Он возвращается – для нас это тоже важно. У нас теперь нет никаких препятствий, чтобы работать вместе и двигаться вперед.

– Пересмотрел позицию – что вы имеете в виду?

– Он готов работать с нами и готов вернуться в Россию.

  • Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
  • «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.

Еще по теме:
Радимов назвал серого кардинала «Динамо»: «История довольно-таки спорная» 1
«Позор и унижение»: «Динамо» раскритиковали за назначение Шварца 2
Шварц пригласил российского тренера в штаб «Динамо» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1780578495
старший лейтенант полиции Сандро Шварц снова полюбил наш борщ )))
Ответить
Император Бомжей
1780578981
За деньги Да...)))
Ответить
...уефан
1780580014
...и тихая, гусиная грусть и обида...
Ответить
Snek
1780580949
За такие деньги с полностью защищённым контрактом, даже Объедкин перед Путиным будет лоб каждый день расшибать.
Ответить
evgevg13
1780583743
Безработный, никому не нужный немец пересмотрел позицию за н-ную сумму. Ну да, ну да.
Ответить
Fju-2
1780584993
"он покинул клуб не по спортивным причинам" Как говорил Шварц, играя милиционера в фильме "Красная жара": "Какьие ваши доказательства?"
Ответить
FFR
1780587268
Конечно пересмотрит позицию за хорошие деньги.
Ответить
FWSPM
1780595651
понятно что пересмотрел ведь больше никуда не зовут
Ответить
zagrizlik
1780599378
Бабло перекрывает всё.
Ответить
Главные новости
Переход Батракова в «ПСЖ» сорвался, 20-миллионный трансфер «Зенита», клуб РПЛ может сменить главного тренера и другие новости
01:48
В «Динамо» назвали причину увольнения Гусева
01:18
Перес готовит рекордный трансфер для «Реала»: «Я предложу 150 миллионов»
00:50
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
00:40
Перес анонсировал три подписания в случае победы на выборах президента «Реала»
00:31
Гендиректор «Динамо» нелицеприятно высказался о работе Карпина
00:17
1
Товарищеские матчи. Франция проиграла Кот-д'Ивуару, Испания не справилась с Ираком
00:09
3
Павлюченко отреагировал на слова ван дер Ваарта о допинге у сборной России на Евро-2008
Вчера, 23:59
2
Вингер «Краснодара» Са принял предложение бразильского клуба
Вчера, 23:49
Шварц изменил решение по будущему Нгамале в «Динамо»
Вчера, 23:39
Все новости
Все новости
Испанский клуб открестился от интереса к Сперцяну
01:23
Гендиректор «Динамо» нелицеприятно высказался о работе Карпина
00:17
1
Павлюченко отреагировал на слова ван дер Ваарта о допинге у сборной России на Евро-2008
Вчера, 23:59
2
Вингер «Краснодара» Са принял предложение бразильского клуба
Вчера, 23:49
Шварц изменил решение по будущему Нгамале в «Динамо»
Вчера, 23:39
Губернатор двумя словами описал финансовое положение «Крыльев Советов»
Вчера, 23:23
1
Кисляк заинтересовал два топ-клуба Турции
Вчера, 22:56
«ПСЖ» может вернуться к кандидатуре Батракова, но при одном условии
Вчера, 22:47
ФотоСимволическая сборная сезона РПЛ по версии Тюкавина
Вчера, 21:59
3
Назван новый титульный спонсор РПЛ
Вчера, 21:47
3
Карпин подробно рассказал о травмах игроков сборной России
Вчера, 21:27
1
Сперцян приостановил переговоры с «Аль-Ахли» из-за европейского клуба
Вчера, 20:55
7
В «Спартаке» заявили о сближении с Мостовым
Вчера, 20:32
12
Видео«Это бы в реальности»: реакция Батракова на его фото в форме «ПСЖ»
Вчера, 20:15
5
Гендиректор «Динамо» поставил точку в слухах о переходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 20:00
5
Появился новый претендент на спартаковца Барко
Вчера, 19:37
5
Широков высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб
Вчера, 19:08
1
Игдисамов сказал, какой будет игра ЦСКА при нем
Вчера, 18:49
3
Во Франции объяснили отказ «ПСЖ» от Батракова
Вчера, 18:33
7
Кержаков вошел в тренерский штаб «Зенита»
Вчера, 18:11
3
Экс-тренер сборной России отреагировал на подозрения ван дер Ваарта
Вчера, 17:50
2
Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возвращении Дзюбы
Вчера, 17:32
5
Тюкавина позвали в «Зенит» во время забега в Петербурге
Вчера, 17:17
6
Переход Батракова в «ПСЖ» сорвался
Вчера, 16:56
24
Гурцкая прояснил ситуацию с трансфером Сперцяна в Саудовскую Аравию
Вчера, 16:35
1
Быстров – ван дер Ваарту: «Ну и пошел он на хрен»
Вчера, 16:16
В «Динамо» заявили о пересмотре позиции Шварца по России
Вчера, 15:58
12
Видео«Прям все так плохо, да?»: жена Кудряшова показала мужа после ДТП
Вчера, 15:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 