В «Динамо» заявили о пересмотре позиции Шварца по России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отверг критику в адрес нового главного тренера команды Сандро Шварца.

– В адрес Сандро звучала критика из‑за того, что он покинул клуб не по спортивным причинам. Как вы к этому относитесь?

– Негативно. Поскольку тогда Сандро доработал сезон до конца и был максимально честен по отношению к клубу. И в настоящий момент он пересмотрел свою позицию.

Он возвращается – для нас это тоже важно. У нас теперь нет никаких препятствий, чтобы работать вместе и двигаться вперед.

– Пересмотрел позицию – что вы имеете в виду?

– Он готов работать с нами и готов вернуться в Россию.