В «Динамо» заявили о пересмотре позиции Шварца по России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отверг критику в адрес нового главного тренера команды Сандро Шварца.
– В адрес Сандро звучала критика из‑за того, что он покинул клуб не по спортивным причинам. Как вы к этому относитесь?
– Негативно. Поскольку тогда Сандро доработал сезон до конца и был максимально честен по отношению к клубу. И в настоящий момент он пересмотрел свою позицию.
Он возвращается – для нас это тоже важно. У нас теперь нет никаких препятствий, чтобы работать вместе и двигаться вперед.
– Пересмотрел позицию – что вы имеете в виду?
– Он готов работать с нами и готов вернуться в Россию.
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
- «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.
Источник: «Матч ТВ»