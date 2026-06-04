«ПСЖ» может вернуться к кандидатуре Батракова, но при одном условии

Трансфер Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ» все еще возможен.

Парижский клуб приостановил переговоры из-за проблем с переводом денег в Россию.

Если «Локо» найдет возможность провести операцию, то «ПСЖ» может вернуться к кандидатуре Батракова.

В то же время действующий победитель Лиги чемпионов активизировался в поиске других вариантов для усиления полузащиты.