«ПСЖ» может вернуться к кандидатуре Батракова, но при одном условии

Трансфер Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ» все еще возможен.
Парижский клуб приостановил переговоры из-за проблем с переводом денег в Россию.
Если «Локо» найдет возможность провести операцию, то «ПСЖ» может вернуться к кандидатуре Батракова.
В то же время действующий победитель Лиги чемпионов активизировался в поиске других вариантов для усиления полузащиты.
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Евро-футбол»