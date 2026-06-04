«Это бы в реальности»: реакция Батракова на его фото в форме «ПСЖ»

В соцсетях завирусился ролик с российскими футболистами, которым предлагают подписать их фото в форме европейских топ-клубов.

Полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову дали фотографию, на которой он изображен в футболке «ПСЖ».

Игрок железнодорожников оставил автограф и сказал: «Это фото бы в реальности».

Сегодня стало известно об отказе «ПСЖ» от трансфера Батракова.