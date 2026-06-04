В «Спартаке» заявили о сближении с Мостовым

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отметил вклад Александра Мостового в успехи команды.
«Александр Мостовой стал ближе к клубу. Он нас поддерживает. Саша поближе познакомился со спортивным директором [Франсисом Кахигао] и главным тренером [Хуаном Карлосом Карседо].
Он ведет в наших социальных сетях очень интересный подкаст, куда уже приходили Барко и Литвинов. Мостовой вносит важный вклад в успехи команды.
Нам очень важно, что Мостовой стал ближе к клубу. «Спартак» – клуб с успехами, традициями и поколениями ветеранов, которые выигрывали медали и блистали на международной арене.
Саша – один из тех, кем мы очень гордимся. Мы гордимся, что Мостовой играл в «Спартаке» и по-прежнему любит и поддерживает команду», – сказал Некрасов.
- 57-летний Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.
- С красно-белыми он дважды становился чемпионом СССР.
- Его статистика за московскую команду: 142 матча, 48 голов.
Источник: Sport24