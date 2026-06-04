В «Спартаке» заявили о сближении с Мостовым

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отметил вклад Александра Мостового в успехи команды.

«Александр Мостовой стал ближе к клубу. Он нас поддерживает. Саша поближе познакомился со спортивным директором [Франсисом Кахигао] и главным тренером [Хуаном Карлосом Карседо].

Он ведет в наших социальных сетях очень интересный подкаст, куда уже приходили Барко и Литвинов. Мостовой вносит важный вклад в успехи команды.

Нам очень важно, что Мостовой стал ближе к клубу. «Спартак» – клуб с успехами, традициями и поколениями ветеранов, которые выигрывали медали и блистали на международной арене.

Саша – один из тех, кем мы очень гордимся. Мы гордимся, что Мостовой играл в «Спартаке» и по-прежнему любит и поддерживает команду», – сказал Некрасов.