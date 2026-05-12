Агент Лички высказался об интересе ЦСКА к тренеру

Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, отреагировал на слухи о переговорах с ЦСКА.
Сообщалось, что армейцы рассматривают чешского специалиста как запасной вариант, если не удастся договориться с Сандро Шварцем.
«С нами из клуба не связывались. Возможно, у ЦСКА есть какие-то иные и более приоритетные варианты, но на нас никто не выходил», – сказал агент.
- ЦСКА 4 мая уволил Фабио Челестини, назначив вместо него Дмитрия Игдисамова.
- Личка с июня по октябрь 2025 года работал в «Карагюмрюке» и оставил команду на последнем месте в чемпионате Турции.
- До этого он тренировал в России «Оренбург» и «Динамо».
Источник: «Чемпионат»