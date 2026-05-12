Агент Лички высказался об интересе ЦСКА к тренеру

Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, отреагировал на слухи о переговорах с ЦСКА.

Сообщалось, что армейцы рассматривают чешского специалиста как запасной вариант, если не удастся договориться с Сандро Шварцем.

«С нами из клуба не связывались. Возможно, у ЦСКА есть какие-то иные и более приоритетные варианты, но на нас никто не выходил», – сказал агент.