ЦСКА собирается назначить экс-тренера «Динамо»

ЦСКА ведет активные переговоры с двумя претендентами на должность главного тренера.
Это Сандро Шварц и Марцел Личка. Оба ранее возглавляли московское «Динамо».
Назначение немца – приоритетный вариант, приглашение чеха – запасной.
Шварц готов вернуться в Россию, ему нравится проект ЦСКА.
- ЦСКА утром 4 мая уволил Фабио Челестини, назначив вместо него Дмитрия Игдисамова.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
Источник: «Чемпионат»