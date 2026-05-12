ЦСКА собирается назначить экс-тренера «Динамо»

ЦСКА ведет активные переговоры с двумя претендентами на должность главного тренера.

Это Сандро Шварц и Марцел Личка. Оба ранее возглавляли московское «Динамо».

Назначение немца – приоритетный вариант, приглашение чеха – запасной.

Шварц готов вернуться в Россию, ему нравится проект ЦСКА.