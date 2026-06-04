Аршавин – о словах ван дер Ваарта про допинг: «Для меня самого удивительно, как я бегал»

Бывший нападающий сборной Андрей Аршавин отреагировал на слова Рафаэля ван дер Ваарта о матче на Евро-2008.

Ранее экс-полузащитник национальной команды Нидерландов заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».

В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.

«Вот то, как я бегал этот матч, для меня самого удивительно. У них была группа смерти, они всех разнесли. Франция там была, Италия. И на третью игру они вышли вторым составом. Но, понимаешь, в футболе еще почему редко допинг… Я не знаю просто, какой допинг должен быть для футболистов. У нас не цикличный вид спорта», – сказал Аршавин.