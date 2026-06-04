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  • Аршавин – о словах ван дер Ваарта про допинг: «Для меня самого удивительно, как я бегал»

Аршавин – о словах ван дер Ваарта про допинг: «Для меня самого удивительно, как я бегал»

Вчера, 12:29
4

Бывший нападающий сборной Андрей Аршавин отреагировал на слова Рафаэля ван дер Ваарта о матче на Евро-2008.

  • Ранее экс-полузащитник национальной команды Нидерландов заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».
  • В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.

«Вот то, как я бегал этот матч, для меня самого удивительно. У них была группа смерти, они всех разнесли. Франция там была, Италия. И на третью игру они вышли вторым составом. Но, понимаешь, в футболе еще почему редко допинг… Я не знаю просто, какой допинг должен быть для футболистов. У нас не цикличный вид спорта», – сказал Аршавин.

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Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Нидерланды Аршавин Андрей ван дер Ваарт Рафаэль
Комментарии (4)
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Айболид
1780566371
все эти "чехи" и "ван ден вроты" по чьей-то указке в сторону России смердеть начали . а свиносекте нравится , они их уже почти боготворят .
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Мордаванин
1780567082
сотку маханул и в домик вандер срару))) ихер проверишь
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Император 1
1780567625
Они вчера Алжиру из-за допинга продули 🤣
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...уефан
1780569261
..."Я бежал по полю, а мимо мелькали белые линии и крестьяне в оранжевом"...
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