Карпин спрогнозировал, когда сборную России вернут в международные турниры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о перспективах снятия бана с отечественного футбола.

Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).

Уже известно, что 28 мая они встретятся с Египтом в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

Команда Карпина более четырех лет не участвует в официальных соревнованиях из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

Сборная России занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА.

– Есть надежда, что нас допустят к 2028 году. Потому что отбор на чемпионат Европы начинается в марте 2027 года.

– Какие-то наши сборные допускают до соревнований, лeд трогается.

– Да, но смотрите. Первых, кого отстранили. Футбол – это самый популярный вид спорта в мире.

Думаю, если и будут какие подвижки, пока не закончится [события в мире], первую сборную России никуда не допустят.

Разговоры слышим, слушаем, надежда какая-то появляется после разговоров.

– Если случилось чудо, нас допустили до международных соревнований. В какой форме наша сборная и на какой уровень можем рассчитывать? Мы не можем себя в полной мере проверить, мы не понимаем.

– Мог бы сказать: «Если бы нас допустили, мы бы всех порвали, были бы в порядке». Или: «Если бы нас допустили, у нас сейчас произошла деградация, мы никакие, будем всем проигрывать». Могу сказать так, и этак.

Если реально оценивать ситуацию, мы не узнаем, пока там не окажемся. С точки зрения футбола, если абстрагироваться от всех вещей психологических, уровень игроков как минимум не упал. И уровень сборной, соответственно.

На тренировке я могу показывать, что я Месси и Роналду, но это на тренировке, когда нет давления и ответственности за ошибку. А как я смогу это делать под давлением даже против команд, которые, возможно, слабее нас, это будет игра за очки.

Только в тот момент сможем понять: сборная 2026 года сильнее ли сборной 2021 года.