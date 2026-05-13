«Зенит» может обменяться игроками с бразильским клубом

«Зениту» предложили обменять Густаво Мантуана на Матеузиньо из «Коринтианса» с доплатой.
Оба футболиста выступают на позиции правого защитника.
Петербуржцы предложили клубу из Сан-Паулу 7 миллионов евро за их игрока. Однако в «Коринтиансе» решили, что этой суммы недостаточно, и предложили вариант с обменом.
Агенты Мантуана, как и главный тренер клуба из Сан-Паулу Фернандо Диниз, одобрили возможное возвращение игрока в Бразилию. Не исключено, что «Коринтианс» может и попробовать заполучить игрока петербургского клуба на правах аренды.
- 24-летний Мантуан в этом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2030 года.
- 25-летний Матеузиньо в этом году провел за «Коринтианс» 26 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: Bolavip