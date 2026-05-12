Павлюченко предложил «Спартаку» тренера: «Вся страна хотела бы посмотреть»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко надеется увидеть Александра Мостового на посту главного тренера красно-белых.

– Александр Мостовой стремится очень к этой должности, говорит: позвоните в «Спартак».

– Ну, кстати, было бы интересно посмотреть его, потому что, мне кажется, все в нашей стране хотят, чтобы он стал главным тренером. Посмотреть, как команда будет играть именно с ним. Я думаю, все бы хотели посмотреть.

Я Сашу знаю давно, мы хорошо дружим и общаемся, но я его главным тренером не представляю. Любой команды – пусть это Вторая лига, Первая лига или Премьер-лига. Я его не представляю.

Я его знаю, он там играет в хоккей, падел, смеется, улыбается...