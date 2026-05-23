«Наберу Бэйлу, Модричу, Чорлуке – поедем спасать ситуацию»: Павлюченко – о «Тоттенхэме»

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал ситуацию в клубе, который может вылететь из АПЛ.

«У меня до сих пор не укладывается в голове, как «Тоттенхэм» может быть около зоны вылета. Я искренне этого не понимаю. У клуба есть деньги, стадион. Богатый клуб, который может себе позволить любого футболиста. Почему так происходит? Я вообще не понимаю.

Были пятые, шестые – ладно. Но 17-18-е место… Не дай бог ещe вылетят! Я не знаю, что будет. Просто я знаю болельщиков «Тоттенхэма», руководство клуба. Уму непостижимо, как такое возможно. Наверное, сегодня там такой уровень футболистов, если провели такой сезон. «Тоттенхэм» просто не может вылететь.

Я знаю, как болельщики относятся к клубу. Хотя, когда я только подписал контракт, у нас тренером был Хуанде Рамос. В первых девяти турах мы проиграли восемь матчей и одну игру сыграли вничью. Потом Рамоса убрали. Мы тоже шли внизу таблицы. Я помню, что от болельщиков не было какой-то агрессии по отношению к команде. Они поддерживали, приезжали на базу. Не было такого, что что-то бросали, ругались, лезли драться. Они общались: «Ребята, давайте! Мы с вами». Всe равно была поддержка. Думаю, и сейчас так.

Пока они ещe в АПЛ, поддержка есть (смеeтся). Я думаю, всe будет нормально. Надо ехать мне спасать ситуацию. Сейчас наберу Бэйлу, Модричу, Чорлуке. Может, вернeмся (смеeтся). Наберeм им и поедем», – сказал Павлюченко.