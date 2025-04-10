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Ведран Чорлука
Ведран Чорлука
Завершил карьеру
5 февраля 1986 (40)
#14 | Защитник
192 см | 84 кг
Хорватия
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2023.02.24 18:48
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2023.02.22 18:25
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2023.02.22 17:58
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2023.02.22 14:24
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