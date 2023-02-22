«Грязный, грязный, грязный игрок». Чорлука – о Дзюбе

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука охарактеризовал новичка команды Артема Дзюбу.

«Когда у тебя есть футболисты, которые прошли через многое, на них давление в этой ситуации будет меньше. Дзюба ― опытный игрок, он возьмeт на себя ответственность. Артeм будет решать в играх, а молодые будут на него смотреть и тянуться. Дзюба принял эту ситуацию, он будет заряжать ребят. Мне всегда было тяжело играть против него. Надеюсь, что остальным защитникам тоже будет непросто.

Что самое сложное в игре против Дзюбы? Грязный, грязный, грязный игрок (смеeтся). Он очень хорош, здорово выбирает позицию, у него тяжело отобрать мяч. Защитнику очень важно заранее правильно выбрать позицию, когда мяч ещe не у Дзюбы, чтобы потом у него его забрать. Надеюсь, Артeм будет выбирать такие же правильные позиции, как и против меня. Верю, что он поможет «Локомотиву». Дзюба – отличный игрок, который сделал для российского футбола очень много», – сказал хорват.

Контракт Дзюбы рассчитан до лета.

Игрок будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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