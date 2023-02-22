Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Грязный, грязный, грязный игрок». Чорлука – о Дзюбе

    Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука охарактеризовал новичка команды Артема Дзюбу.

    «Когда у тебя есть футболисты, которые прошли через многое, на них давление в этой ситуации будет меньше. Дзюба ― опытный игрок, он возьмeт на себя ответственность. Артeм будет решать в играх, а молодые будут на него смотреть и тянуться. Дзюба принял эту ситуацию, он будет заряжать ребят. Мне всегда было тяжело играть против него. Надеюсь, что остальным защитникам тоже будет непросто.

    Что самое сложное в игре против Дзюбы? Грязный, грязный, грязный игрок (смеeтся). Он очень хорош, здорово выбирает позицию, у него тяжело отобрать мяч. Защитнику очень важно заранее правильно выбрать позицию, когда мяч ещe не у Дзюбы, чтобы потом у него его забрать. Надеюсь, Артeм будет выбирать такие же правильные позиции, как и против меня. Верю, что он поможет «Локомотиву». Дзюба – отличный игрок, который сделал для российского футбола очень много», – сказал хорват.

    • Контракт Дзюбы рассчитан до лета.
    • Игрок будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Иванов считает правильным свое решение в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном. В ЭСК заявили, что это ошибка 47
    Чернов назвал причину, почему не приглашал Пиняева в «Спартак» 1
    Канчельскис допустил, что Дзюба еще уедет играть в Европу 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2023 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 февраля, 13:35

      Не удивительно - долго за немытых играл.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +981

      Suvorov51 > NewLife 22 февраля, 17:40

      Немытые это помойка из Питера?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife > Suvorov51 22 февраля, 18:45

      Это б.о.м.ж.и

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka > NewLife 22 февраля, 19:11

      Потому что "родился" в с в и нарнике .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1881

      Красногвардейчик 22 февраля, 12:57

      Грязный, грязный, грязный игрок (смеётся).
      ----------------------------------------------
      А почему ,,смеётся? Именно так и есть.....его толчки руками игроков, редко фиксировали судьи.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11