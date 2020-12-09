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Ведран Чорлука
Статистика
Ведран Чорлука - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1986 (40)
#14 | Защитник
192 см | 84 кг
Хорватия
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Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Бавария
2 : 0
09.12.2020
Локомотив
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Локомотив
1 : 3
01.12.2020
Зальцбург
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Атлетико
0 : 0
25.11.2020
Локомотив
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Локомотив
1 : 2
27.10.2020
Бавария
1' - 46'
44'
Лига чемпионов, 1 тур
Зальцбург
2 : 2
21.10.2020
Локомотив
1' - 90'
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