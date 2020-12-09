Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Суперкубок России 2020 Лига чемпионов 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Суперкубок России 2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Суперкубок России 2018 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Чемпионат мира 2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008