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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Локомотив - Зальцбург
Локомотив - Зальцбург: обзор матча 01 декабря 2020
Локомотив
01.12.2020, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
79'
А. Миранчук (П)
28'
М. Бериша
41'
М. Бериша
81'
К. Адейеми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зальцбург
90'
+3
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
М. Бериша
Замена
Ф. Камано
️️️️
З. Луиш
89'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Д. Живоглядов
84'
81'
ГОЛ! 1:3!
К. Адейеми
80'
Желтая карточка
А. Рамальо
80'
Желтая карточка
Ч. Станкович
Желтая карточка
М. Серкейра
80'
Желтая карточка
В. Игнатьев
80'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Миранчук
79'
77'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Собослаи
69'
Замена
К. Адейеми
️️️️
С. Койта
69'
Замена
Л. Сучич
️️️️
М. Камара
Желтая карточка
М. Мухин
62'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
С. Райкович
46'
Замена
М. Мухин
️️️️
В. Лысцов
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
В. Лисакович
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Камара
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Бериша
Пас отдал
С. Койта
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПАЗ
29
Зе Луиш
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
18
Николай Титков
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
14
Карим Адейеми
ЛВ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
3-3-3
1
Гилерме
26
Серкейра
27
Магкеев
50
Лысцов
31
Рыбус
14
Чорлука
27
Живоглядов
99
Лисакович
24
Эдер
29
Зе Луиш
4-1-2-1-2
23
Станкович
5
Кристенсен
8
Вебер
5
Рамальо
17
Ульмер
4
Камара
12
Мвепу
16
Юнузович
8
Собослаи
20
Койта
20
Бериша
29
Зе Луиш
40
Камано
40
Камано
29
Зе Луиш
41
Райкович
20
Игнатьев
20
Игнатьев
41
Райкович
50
Лысцов
16
Мухин
16
Мухин
50
Лысцов
99
Лисакович
21
Миранчук
21
Миранчук
99
Лисакович
27
Живоглядов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
27
Живоглядов
20
Койта
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Койта
20
Бериша
68
Онгуене
68
Онгуене
20
Бериша
4
Камара
24
Сучич
24
Сучич
4
Камара
8
Собослаи
27
Дака
27
Дака
8
Собослаи
Остались в запасе
Локомотив
Зальцбург
16
Андрей Савин
ВР
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
45
Александр Сильянов
ПЗ
1
Антон Коченков
ВР
18
Николай Титков
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
7
Масайя Окугава
ЛП
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
45
Александр Сильянов
ПЗ
1
Антон Коченков
ВР
18
Николай Титков
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Остались в запасе
7
Масайя Окугава
ЛП
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Локомотив - Зальцбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
РЖД-Арена
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