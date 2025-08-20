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Дмитрий Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
Завершил карьеру
29 мая 1994 (32)
#27 | Защитник
178 см | 65 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-защитник сборной России перешел в медиаклуб Литвина
2025.08.20 16:00
Живоглядов ответил, сколько денег он тратит в месяц
2024.12.28 17:55
1
Живоглядов рассказал о реакции Гончаренко на его уход из «Пари НН»
2024.10.25 10:07
Фото
Топ-10 самых дорогих свободных агентов среди российских футболистов
2024.10.18 19:19
2
«Пари НН» зимой может расстаться с рядом ведущих игроков
2024.10.16 08:14
5
«Пари НН» избавился от экс-защитника «Динамо» и «Локомотива»
2024.10.15 14:38
1
«Пари НН» выставил на трансфер восьмерых игроков
2024.06.23 16:39
9
Фото
Живоглядов и Тихий выбрали игровые номера в «Пари НН»
2023.07.03 10:47
«Пари НН» подписал двух защитников
2023.07.03 09:18
2
Живоглядов четыре месяца назад понял, что покинет «Локомотив»: заявление защитника
2023.07.01 15:15
Стало известно, куда перейдет Живоглядов из «Локомотива»
2023.06.30 19:00
Фото
«Локомотив» объявил об уходе трех игроков
2023.06.30 14:14
2
Пост
Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича
2023.06.14 12:11
6
«Пари НН» интересуется защитниками «Спартака» и «Локомотива»
2023.05.30 15:55
1
Педриньо назвал самого серьезного игрока «Локомотива»
2022.10.29 16:09
«Нам стыдно и нам ситуация небезразлична». Живоглядов – фанатам «Локомотива»
2022.10.02 12:51
2
«Тяжело что-то говорить». Живоглядов – о поражении от «Урала»
2022.10.02 11:06
Живоглядов рассказал об отношении к Крыховяку, который призывал легионеров покидать Россию
2022.07.15 09:55
10
Живоглядов назвал главную цель «Локомотива» на сезон-2022/23
2022.07.15 08:43
Живоглядов рассказал, кто из новичков «Локо» начал первым материться по-русски
2022.07.15 07:46
Живоглядов – о капитанстве в «Локо»: «Я один из самых опытных в команде, поэтому логично, что заменил Гилерме»
2022.05.10 12:35
1
«Рубин» – главный претендент на Живоглядова. «Локо» готов продать его зимой («РБ-Спорт»)
2022.01.11 11:31
3
«Чемпионат»: Живоглядов не сыграл с «Лацио» из-за сомнительного теста на коронавирус
2021.11.26 09:01
1
Терим – о неудалении Живоглядова: «Галатасараю» не нужна техническая победа, но мы готовы переиграть концовку»
2021.11.08 16:54
14
«Галатасарай» потребовал присудить ему победу в игре с «Локомотивом» из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки
2021.11.06 21:10
40
Живоглядов: «Можем и будем играть на равных с «Зенитом». Забыли матч за Суперкубок как страшный сон»
2021.08.27 12:59
14
Живоглядов, Едвай, Зе Луиш – в основе «Локомотива» на матч с «Зенитом»; Круговой, Ерохин, Малком выйдут у гостей
2021.08.15 16:30
34
Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»
2021.07.27 20:05
9
Живоглядов: «Цель до конца сезона – первый гол. Пока за «Локомотив» забивал только мышцы»
2021.02.27 12:37
Живоглядов получил травму голеностопа
2021.02.03 21:42
1
2
3
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Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
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