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Дмитрий Живоглядов
Статистика
Дмитрий Живоглядов - статистика
Завершил карьеру
29 мая 1994 (32)
#27 | Защитник
178 см | 65 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Россия. Кубок 2022/2023
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Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 2 тур
Спартак
5 : 4
08.08.2023
Нижний Новгород
46' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Нижний Новгород
1 : 1
25.07.2023
Динамо
1' - 46'
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