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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Нижний Новгород
Спартак - Нижний Новгород: обзор матча 08 августа 2023
Спартак
08.08.2023, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
5 : 4
Завершен
Нижний Новгород
9'
Л. Классен
15'
Д. Пруцев
36'
П. Мелешин
80'
М. Игнатов
89'
К. Промес
29'
Т. Сулейманов
46'
Э. Севикян
50'
В. Александров
56'
Т. Сулейманов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Нижний Новгород
Желтая карточка
О. Рябчук
90'
+1
ГОЛ! 5:4!
К. Промес
89'
80'
Желтая карточка
Р. Жиянов
ГОЛ! 4:4!
М. Игнатов
Пас отдал
К. Промес
80'
79'
Замена
Р. Жиянов
️️️️
Э. Севикян
68'
Желтая карточка
В. Ботнарь
68'
Замена
З. Турбо
️️️️
Т. Сулейманов
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Х. Медина
66'
Замена
К. Промес
️️️️
А. Зиньковский
66'
Желтая карточка
А. Дуарте
61'
Замена
О. Рябчук
️️️️
Л. Классен
58'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Д. Пруцев
58'
Замена
К. Мартинс
️️️️
П. Мелешин
58'
56'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Т. Сулейманов
50'
ГОЛ! 3:3!
В. Александров
Пас отдал
К. Гоцук
46'
ГОЛ! 3:2!
Э. Севикян
46'
Замена
Э. Эдедем
️️️️
Я. Михайлов
46'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Д. Стоцкий
46'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
М. Майга
Желтая карточка
Л. Классен
44'
ГОЛ! 3:1!
П. Мелешин
Пас отдал
Н. Чернов
36'
29'
ГОЛ! 2:1!
Т. Сулейманов
Пас отдал
Н. Калинский
22'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
ГОЛ! 2:0!
Д. Пруцев
Пас отдал
М. Игнатов
15'
ГОЛ! 1:0!
Л. Классен
Пас отдал
Х. Медина
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Хесус Медина
ЛП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ЛАЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПАЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Ярослав Михайлов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Свинов
32
Классен
4
Дуарте
23
Чернов
26
Хлусевич
18
Умяров
28
Медина
25
Пруцев
77
Зиньковский
8
Игнатов
11
Мелешин
3-3-2-1-1
16
Ботнарь
2
Александров
24
Гоцук
22
Каккоев
17
Карапузов
8
Майга
89
Стоцкий
5
Михайлов
78
Калинский
19
Севикян
99
Сулейманов
32
Классен
5
Рябчук
5
Рябчук
32
Классен
11
Мелешин
35
Мартинс
35
Мартинс
11
Мелешин
25
Пруцев
47
Зобнин
47
Зобнин
25
Пруцев
77
Зиньковский
10
Промес
10
Промес
77
Зиньковский
28
Медина
10
Бонгонда
10
Бонгонда
28
Медина
89
Стоцкий
27
Живоглядов
27
Живоглядов
89
Стоцкий
5
Михайлов
6
Эдедем
6
Эдедем
5
Михайлов
8
Майга
5
Трошечкин
5
Трошечкин
8
Майга
19
Севикян
11
Жиянов
11
Жиянов
19
Севикян
99
Сулейманов
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
99
Сулейманов
Остались в запасе
Спартак
Нижний Новгород
57
Александр Селихов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Спартак - Нижний Новгород
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Лукойл Арена
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