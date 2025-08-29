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Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
Завершил карьеру
1 декабря 1989 (36)
#89 | Защитник
171 см | 63 кг
Россия
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Публикации
Экс-футболист сборной России закончил карьеру в 36 лет
18 апреля
Фото
«Черноморец» объявил об уходе экс-игрока сборной России спустя 5 матчей
2025.08.29 12:51
Стоцкий ответил, чей рекорд существеннее – Овечкина или Дзюбы
2025.04.09 22:10
3
Стоцкий ответил, можно ли в России прожить на 50 тысяч рублей в месяц
2025.04.08 18:15
1
Экс-защитник трех команд РПЛ и сборной России перешел в клуб Первой лиги
2024.09.12 14:16
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
Стоцкий: «Галицкому неинтересно просто выигрывать, ему нужен футбол для болельщиков»
2024.07.26 15:51
Стоцкий объяснил разницу между российским и европейским футболом
2024.07.25 19:03
1
Стоцкий дал «Краснодару» рецепт трофеев
2024.07.25 17:31
1
Стоцкий: «Галицкий – человек с большой буквы, помогает простому народу»
2024.07.25 16:46
1
Фото
«Пари НН» расстался с 34-летним защитником, игравшим за сборную России
2024.06.18 15:58
«Балтика» хочет усилиться защитником «Пари НН»
2023.12.16 09:18
1
Фото
«Нижний Новгород» объявил о подписании Стоцкого
2022.01.26 14:45
1
«Краснодар» объявил о расторжении контракта со Стоцким
2022.01.25 21:37
3
«Нижний Новгород» арендовал Стоцкого у «Краснодара» до конца сезона
2022.01.25 20:39
1
Защитник «Краснодара» Стоцкий поедет на сборы с «Нижним Новгородом»
2022.01.17 20:50
«Уфа» вышла из переговоров по Стоцкому
2022.01.14 12:27
7
«Краснодар» отклонил предложение «Уфы» по Стоцкому
2022.01.10 09:27
1
Агент: «Уфа» сделала предложение по Стоцкому»
2022.01.09 11:36
2
Стоцкий близок к возвращению из «Краснодара» в «Уфу»
2021.12.28 16:12
4
Григалава, Бурлак, Пантелеев – в основе «Арсенала» на игру с «Краснодаром»; Гончаренко выставил Стоцкого, Кайо, Вилену
2021.04.11 13:09
1
Фото
Защитник «Краснодара» Стоцкий сыграл впервые за 482 дня
2021.04.02 19:58
4
Стоцкий – о судействе в матче с ЦСКА: «Если ты сомневаешься, пойди сразу и глянь. На это уйдет минута, но мы стоим по пять минут в холод»
2019.12.07 20:29
10
Семь игроков «Краснодара» проверили на допинг в июне. Это как минимум в 3,5 раза больше, чем в любом другом клубе РПЛ
2019.07.18 18:59
20
Видео
Стоцкий забил в матче с ЦСКА. Это его первый гол за «Краснодар»
2019.04.28 22:03
3
Стоцкий – о голе «Валенсии» на 93-й минуте: «Глупо потеряли мяч в центре поля»
2019.03.15 00:45
6
Стоцкий и Драгун – в команде недели Лиги Европы по версии Whoscored
2019.02.15 13:35
5
Стоцкий: «Краснодар» идет по неплохому графику. С менталитетом у нас все порядке»
2018.12.21 08:45
5
Стоцкий – о переходе из «Уфы» в «Краснодар»: «Приятнее бороться за высокие места, а не барахтаться в середине»
2018.12.21 01:50
5
Стоцкий – о матче с «Севильей»: «Нам не страшно с ними играть, иначе зачем выходить на поле?»
2018.10.01 09:52
1
2
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