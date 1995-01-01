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    Стоцкий: «Краснодар» идет по неплохому графику. С менталитетом у нас все порядке»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий подвел итоги первой части сезона.

    — Оценил бы этот отрезок как неплохой для нас. Мы решили задачу выхода в плей-офф Лиги Европы, идем в лидерах чемпионата России, продолжаем борьбу в Кубке страны. Но это лишь промежуточные результаты. Вся основная работа и борьба еще впереди. Сейчас надо нормально отдохнуть, потом еще лучше поработать на сборах и хорошо войти во вторую половину сезона.

    — Многие конкуренты «Краснодара» за высокие места в РПЛ уже вылетели из еврокубков. Таким образом, весной вас ждет больше матчей. Не помешает ли это в борьбе за титул?

    — Не думаю, что это создаст нам какие-то проблемы. «Краснодар» уже давно привык к подобному графику, и это не должно нам помешать.

    — Ранее «Краснодару» всегда чего-то не хватало, чтобы взять трофей и пробиться в Лигу чемпионов. В этом сезоне команда готова к тому, чтобы переломить эту тенденцию?

    — Это будет видно только после окончания сезона. Пока могу сказать лишь то, что мы идем по неплохому графику.

    — А если говорить именно о менталитете?

    — Мне тяжело судить, так как текущий сезон для меня первый в составе «Краснодара». Но кажется, что с менталитетом у нас все порядке. Надо просто больше работать и верить в то, что делаем.

    • «Краснодар» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.
    • Клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с «Байером».
    • В четвертьфинале финала Кубка России команда встретится с «Ростовом».

    Источник: «Известия»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +902

      спанчес 3 часа назад

      . Мы решили задачу выхода в плей-офф Лиги Европы
      не вы решили а акхисаар бледиспор который не проиграл стан дарту

      0
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      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet > спанчес 2 часа назад

      пищевик зато досрочно все решил

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    • ...
      Рейтинг: +1433

      Агасфер 6 часов назад

      С менталитетом у вас как раз хреново-проигрываете ключевые матчи и боитесь лидерства.Не раз доказывали.

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      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet > Агасфер 2 часа назад

      так это не они а москва своих судей подсовывающих, честно просрать боитесь, это будет фиаско всех ваших затрат тогда, питер тоже ссыт, весной начнет топить

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