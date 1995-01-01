Стоцкий: «Краснодар» идет по неплохому графику. С менталитетом у нас все порядке»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий подвел итоги первой части сезона.

— Оценил бы этот отрезок как неплохой для нас. Мы решили задачу выхода в плей-офф Лиги Европы, идем в лидерах чемпионата России, продолжаем борьбу в Кубке страны. Но это лишь промежуточные результаты. Вся основная работа и борьба еще впереди. Сейчас надо нормально отдохнуть, потом еще лучше поработать на сборах и хорошо войти во вторую половину сезона.

— Многие конкуренты «Краснодара» за высокие места в РПЛ уже вылетели из еврокубков. Таким образом, весной вас ждет больше матчей. Не помешает ли это в борьбе за титул?

— Не думаю, что это создаст нам какие-то проблемы. «Краснодар» уже давно привык к подобному графику, и это не должно нам помешать.

— Ранее «Краснодару» всегда чего-то не хватало, чтобы взять трофей и пробиться в Лигу чемпионов. В этом сезоне команда готова к тому, чтобы переломить эту тенденцию?

— Это будет видно только после окончания сезона. Пока могу сказать лишь то, что мы идем по неплохому графику.

— А если говорить именно о менталитете?

— Мне тяжело судить, так как текущий сезон для меня первый в составе «Краснодара». Но кажется, что с менталитетом у нас все порядке. Надо просто больше работать и верить в то, что делаем.