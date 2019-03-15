Стоцкий – о голе «Валенсии» на 93-й минуте: «Глупо потеряли мяч в центре поля»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий подвел итог ничьей с «Валенсией» (1:1) в Лиге Европы.

По сумме матчей 1/8 финала команда Мурада Мусаева проиграла со счетом 2:3 и завершила выступление на турнире.

«Тяжело сказать, что произошло в последние минуты матча. Эмоции перехлестывают негативные. Не знаю, кажется, мы неплохо действовали, в принципе, в обороне и атаке. Так глупо потеряли мяч в центре поля в конце и пропустили гол. Играли как обычно, «Валенсию» никто не боялся, с первых минут взяли мяч под контроль и пытались забить.

Сильнее ли они нас? Ну, если прошли дальше, значит, наверное, сильнее. А так, с любым соперником можно играть при должном отношении к делу, настрое и при поддержке болельщиков можно сделать все.

Потеря Ари не могла не сказаться (о травме на 30-й минуте – прим. «Бомбардира»). Пришлось делать сразу несколько перестроений, Витя Классон переместился на место центрального нападающего, флангам пришлось перестраиваться. Думаю, что его потеря сказалась, Ари помог бы команде.

Не выигрываем 10 матчей подряд? Не так сильно это и давит на нас. Так получается, что в этих матчах должны были выигрывать. С тем же «Оренбургом» пропустили в конце непонятный гол, хотя должны были еще в первом тайме забивать три.

Что касается такого плотного графика, то все лидеры в мире играют через два на третий, это не должно быть проблемой. Сможем ли мы восстановиться эмоционально к матчу с «Локомотивом»? Не знаю, та игра покажет, сейчас вообще сложно что-то говорить», – сказал Стоцкий.