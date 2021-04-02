Защитник «Краснодара» Стоцкий сыграл впервые за 482 дня

В матче ФНЛ против «Чертаново» у «Краснодара-2» на поле появился защитник Дмитрий Стоцкий. Он восстановился от травмы.
«Дмитрий Стоцкий вернулся на поле после травмы спустя 482 дня.
Первым официальным матчем Дмитрия после длительного перерыва стал поединок «Краснодара-2» против «Чертаново», где он вышел на замену и отыграл 35 минут.
С возвращением, Дима!» – написала пресс-служба «Краснодара».
- Стоцкий играет в Краснодаре с 2018 года, когда его купили у «Уфы».
- 31-летний футболист стоит на рынке 1,5 миллиона евро.
- «Краснодар-2» обыграл «Чертаново» с минимальным счетом.
Источник: твиттер «Краснодара»