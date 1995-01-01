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    Защитник «Краснодара» Стоцкий сыграл впервые за 482 дня

    В матче ФНЛ против «Чертаново» у «Краснодара-2» на поле появился защитник Дмитрий Стоцкий. Он восстановился от травмы.

    «Дмитрий Стоцкий вернулся на поле после травмы спустя 482 дня.

    Первым официальным матчем Дмитрия после длительного перерыва стал поединок «Краснодара-2» против «Чертаново», где он вышел на замену и отыграл 35 минут.

    С возвращением, Дима!» – написала пресс-служба «Краснодара».

    • Стоцкий играет в Краснодаре с 2018 года, когда его купили у «Уфы».
    • 31-летний футболист стоит на рынке 1,5 миллиона евро.
    • «Краснодар-2» обыграл «Чертаново» с минимальным счетом.

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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