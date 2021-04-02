Защитник «Краснодара» Стоцкий сыграл впервые за 482 дня

В матче ФНЛ против «Чертаново» у «Краснодара-2» на поле появился защитник Дмитрий Стоцкий. Он восстановился от травмы.

«Дмитрий Стоцкий вернулся на поле после травмы спустя 482 дня.

Первым официальным матчем Дмитрия после длительного перерыва стал поединок «Краснодара-2» против «Чертаново», где он вышел на замену и отыграл 35 минут.

С возвращением, Дима!» – написала пресс-служба «Краснодара».