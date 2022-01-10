«Краснодар» отклонил предложение «Уфы» по Стоцкому

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб защитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого.
«Мы сделали предложение, а «Краснодар» отказался. Это было давно. Конечно, мы не можем повторить его зарплату. Проблема заключается в компенсации за зарплату.
Вероятность трансфера в зимнее трансферное окно? Я не знаю. Все может быть. Сегодня так, завтра по-другому. Условия, которые мы предложили «Краснодару», их не устраивают. Это нормально.
Ведутся ли сейчас какие-то разговоры? Уже давно не ведутся. Мы сделали предложение и получили отказ», – сказал Газизов.
- «Краснодар» купил Стоцкого у «Уфы» летом 2018 года за 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел 8 матчей.
- Его контракт с клубом истекает в июне 2022-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»