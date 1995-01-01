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    «Краснодар» отклонил предложение «Уфы» по Стоцкому

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб защитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого.

    «Мы сделали предложение, а «Краснодар» отказался. Это было давно. Конечно, мы не можем повторить его зарплату. Проблема заключается в компенсации за зарплату.

    Вероятность трансфера в зимнее трансферное окно? Я не знаю. Все может быть. Сегодня так, завтра по-другому. Условия, которые мы предложили «Краснодару», их не устраивают. Это нормально.

    Ведутся ли сейчас какие-то разговоры? Уже давно не ведутся. Мы сделали предложение и получили отказ», – сказал Газизов.

    • «Краснодар» купил Стоцкого у «Уфы» летом 2018 года за 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 8 матчей.
    • Его контракт с клубом истекает в июне 2022-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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