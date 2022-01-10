«Краснодар» отклонил предложение «Уфы» по Стоцкому

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб защитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого.

«Мы сделали предложение, а «Краснодар» отказался. Это было давно. Конечно, мы не можем повторить его зарплату. Проблема заключается в компенсации за зарплату.

Вероятность трансфера в зимнее трансферное окно? Я не знаю. Все может быть. Сегодня так, завтра по-другому. Условия, которые мы предложили «Краснодару», их не устраивают. Это нормально.

Ведутся ли сейчас какие-то разговоры? Уже давно не ведутся. Мы сделали предложение и получили отказ», – сказал Газизов.