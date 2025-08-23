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Дмитрий Стоцкий
Статистика
Дмитрий Стоцкий - статистика
Завершил карьеру
1 декабря 1989 (36)
#89 | Защитник
171 см | 63 кг
Россия
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Первая лига 2024/2025
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Кубок PARI Премьер 2022
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
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Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Черноморец
0 : 2
23.08.2025
Енисей
1' - 41'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Черноморец
0 : 1
17.08.2025
Факел
1' - 75'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Сокол
1 : 1
09.08.2025
Черноморец
1' - 79'
75'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Черноморец
1 : 2
03.08.2025
Арсенал
61' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал
3 : 2
28.07.2025
Черноморец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Родина
1 : 1
21.07.2025
Черноморец
83' - 90'
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