Стоцкий – о переходе из «Уфы» в «Краснодар»: «Приятнее бороться за высокие места, а не барахтаться в середине»

Че, обалдел? "Уфа" тебя вывела на новый уровень, а ты о ней так... Смотри, как бы самому не пришлось барахтаться. В какой-нибудь подворотне в забытии. Жизнь непредсказуема.
Футболист «Краснодара» Дмитрий Стоцкий в интервью «Известиям» оценил свой переход из «Уфы». Трансфер состоялся перед началом сезона.
— Для вас этот год можно назвать знаковым? Вы сделали серьезный шаг в своей карьере, перейдя из «Уфы» в «Краснодар»…
— Конечно, всегда приятнее бороться за высокие места, чем барахтаться в середине турнирной таблицы. Так что я очень рад тому, что со мной произошло в этом году. Но ни в коем случае нельзя расслабляться. Нужно прибавлять и работать над собой.
- Стоцкий в текущем сезоне РПЛ провел 15 матчей.
- Рыночная стоимость футболиста – 3 миллиона евро.
- Полузащитнику 29 лет, трофеев в активе нет.