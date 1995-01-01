Стоцкий – о переходе из «Уфы» в «Краснодар»: «Приятнее бороться за высокие места, а не барахтаться в середине»

Футболист «Краснодара» Дмитрий Стоцкий в интервью «Известиям» оценил свой переход из «Уфы». Трансфер состоялся перед началом сезона.

— Для вас этот год можно назвать знаковым? Вы сделали серьезный шаг в своей карьере, перейдя из «Уфы» в «Краснодар»…

— Конечно, всегда приятнее бороться за высокие места, чем барахтаться в середине турнирной таблицы. Так что я очень рад тому, что со мной произошло в этом году. Но ни в коем случае нельзя расслабляться. Нужно прибавлять и работать над собой.