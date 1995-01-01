Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Стоцкий – о переходе из «Уфы» в «Краснодар»: «Приятнее бороться за высокие места, а не барахтаться в середине»

    Футболист «Краснодара» Дмитрий Стоцкий в интервью «Известиям» оценил свой переход из «Уфы». Трансфер состоялся перед началом сезона.

    — Для вас этот год можно назвать знаковым? Вы сделали серьезный шаг в своей карьере, перейдя из «Уфы» в «Краснодар»…

    — Конечно, всегда приятнее бороться за высокие места, чем барахтаться в середине турнирной таблицы. Так что я очень рад тому, что со мной произошло в этом году. Но ни в коем случае нельзя расслабляться. Нужно прибавлять и работать над собой.

    • Стоцкий в текущем сезоне РПЛ провел 15 матчей.
    • Рыночная стоимость футболиста – 3 миллиона евро.
    • Полузащитнику 29 лет, трофеев в активе нет.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3103

      vladik12 1 час назад

      Че, обалдел? "Уфа" тебя вывела на новый уровень, а ты о ней так... Смотри, как бы самому не пришлось барахтаться. В какой-нибудь подворотне в забытии. Жизнь непредсказуема.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104813
    #2
    Zenit-84
    76201
    #3
    Андрей Ермошин
    67251
    #4
    Chernyi Lis
    65531
    #5
    DeMoN-FCMU
    62927
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru