Стоцкий ответил, чей рекорд существеннее – Овечкина или Дзюбы

Бывший защитник «Краснодара», «Уфы» Дмитрий Стоцкий сравнил рекорды Артема Дзюбы и Александра Овечкина.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России и российского футбола.

Овечкин – лучший снайпер в истории регулярного чемпионата НХЛ.

Игроки знакомы друг с другом.

– Ранее Артем Дзюба побил рекорд по голам за сборную России. Он – лучший российский нападающий в XXI веке?

– Все зависит от вкуса, кому какие нападающие больше нравятся. Понятно, что Артем – один из лучших, это точно.

– Против него было тяжело играть?

– Да, всегда. Дзюба – большой, здоровый футболист, всегда цепляется за мячи. В России он всем защитникам доставлял проблемы.

– Рекорд Дзюбы сравнивают с рекордом Овечкина.

– Рекорд Овечкина будет посущественнее. Если бы Дзюба стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов, тогда можно было бы сравнить рекорд Артема с Овечкиным.