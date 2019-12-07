Стоцкий – о судействе в матче с ЦСКА: «Если ты сомневаешься, пойди сразу и глянь. На это уйдет минута, но мы стоим по пять минут в холод»

Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий выразил недовольство судейскими решениями в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Слишком долго все происходит, когда судьи смотрят ВАР. Если ты сомневаешься, пойди сразу и глянь. На это уйдет минута, но мы стоим по пять минут в холод. Тяжело входить в игру обратно, она разбивается на отрезки.

Объяснял ли это как-то Казарцев? Нет, он сразу отгонял. Я не знаю, как это все действует», – сказал Стоцкий.

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