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  • Стоцкий – о судействе в матче с ЦСКА: «Если ты сомневаешься, пойди сразу и глянь. На это уйдет минута, но мы стоим по пять минут в холод»

Стоцкий – о судействе в матче с ЦСКА: «Если ты сомневаешься, пойди сразу и глянь. На это уйдет минута, но мы стоим по пять минут в холод»

7 декабря 2019, 20:29
10

Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий выразил недовольство судейскими решениями в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Слишком долго все происходит, когда судьи смотрят ВАР. Если ты сомневаешься, пойди сразу и глянь. На это уйдет минута, но мы стоим по пять минут в холод. Тяжело входить в игру обратно, она разбивается на отрезки.

Объяснял ли это как-то Казарцев? Нет, он сразу отгонял. Я не знаю, как это все действует», – сказал Стоцкий.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Стоцкий Дмитрий
Комментарии (10)
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житель СПб
1575740619
Все правильно по существу Вы говорите - но судья матча здесь не причем! Такой порядок установлен. Заметьте, он сам во всех случаях принимал быстрые решения - которые так и оставались правильными. Но потом ему сообщали - команда ВАР смотрит, а ты жди. Потом команда ВАР сообщает, что сомневается - и принимай решение сам. Может он в этих условиях принять окончательное решение, не посмотрев в телевизор? Нет! Ведь, если ошибется, то его потом с .. кашей съедят. Так что судья в этом не виноват. Это такой порядок - увы?
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Garrincha58
1575740678
у нас в стране всё через ж...пу даже VAR, нигде в мире не смотрят повторы по пять минут в сумме за матч команды переиграли 15 минут,а если бы играли не в Краснодаре, а где нибудь в более северном регионе ужас! если вы ещё не научились то и не надо начинать ерундой страдать, господин Дюков примите к сведению
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Иван_Невский
1575742571
судья мудозвон, показывал свою важность чмо.
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bset
1575753519
Такую хорошую идею, как ВАР, перекрутили через российские реалии и вот, что получилось)
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алдан2014
1575783014
Судьи пытаются всячески изжить из футбол идею VAP.Затягивпют решения,не смотрят когда необходимо,или не видят элементарно.Ведь честный VAP им не нужен,вот и саботируют.Вот именно за это некоторых судей необходимо дисквалифицировать пожизненно
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nemolod
1575790076
Повторяю,дело не в самой видео системе-она то все фиксирует моментально,все дело в людском факторе-кому-то надо время чтоб быстро с этой техникой работать,а кто-то просто откровенно замедляет эту работу! (Кстати подобное было ,когда на предприятиях ввели работу на компьютерах-сначала было нежовольство,а потом все наладилось)
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paracetamol
1575793267
Все просто: судья 5 минут ждал: даст Гинер бабла или нет. Не дождался!
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