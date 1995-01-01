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    Стоцкий – о судействе в матче с ЦСКА: «Если ты сомневаешься, пойди сразу и глянь. На это уйдет минута, но мы стоим по пять минут в холод»

    Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий выразил недовольство судейскими решениями в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    «Слишком долго все происходит, когда судьи смотрят ВАР. Если ты сомневаешься, пойди сразу и глянь. На это уйдет минута, но мы стоим по пять минут в холод. Тяжело входить в игру обратно, она разбивается на отрезки.

    Объяснял ли это как-то Казарцев? Нет, он сразу отгонял. Я не знаю, как это все действует», – сказал Стоцкий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1942

      Иван_Невский 42 минуты назад

      судья мудозвон, показывал свою важность чмо.

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      Рейтинг: +11446

      Garrincha58 1 час назад

      у нас в стране всё через ж...пу даже VAR, нигде в мире не смотрят повторы по пять минут в сумме за матч команды переиграли 15 минут,а если бы играли не в Краснодаре, а где нибудь в более северном регионе ужас! если вы ещё не научились то и не надо начинать ерундой страдать, господин Дюков примите к сведению

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      Рейтинг: +10877

      sssrspartak 1 час назад

      и ваще вар не для нас!мы до цивилизации еще не дошли

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      Рейтинг: +310

      житель СПб 1 час назад

      Все правильно по существу Вы говорите - но судья матча здесь не причем! Такой порядок установлен. Заметьте, он сам во всех случаях принимал быстрые решения - которые так и оставались правильными. Но потом ему сообщали - команда ВАР смотрит, а ты жди. Потом команда ВАР сообщает, что сомневается - и принимай решение сам. Может он в этих условиях принять окончательное решение, не посмотрев в телевизор? Нет! Ведь, если ошибется, то его потом с .. кашей съедят. Так что судья в этом не виноват. Это такой порядок - увы?

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      Рейтинг: +11446

      Garrincha58 > житель СПб 1 час назад

      Казарцев принимал верные решения а этих Варистов сразу бы послал на фиг он главный и ему за всё отвечать а если не послал значит струсил

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      Рейтинг: +310

      житель СПб > Garrincha58 54 минуты назад

      Вы правы, конечно - но и его поймите: если итак такой хай поднят, то что было бы, если бы он ВАРистов послал сразу? Тут уж Гинер прямо с пистолетом бы пришел... (шучу - но не совсем..)

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