«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.
После игры к главному арбитру встречи Василию Казарцеву подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко.
Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».
- Ранее Гончаренко был дисквалифицирован на два матча (один – условно) за нецензурную брань в адрес арбитра матча с «Сочи» (3:2) Станислава Васильева.
- Вероятнее всего, Гончаренко получит дисквалификацию на матч 20-го тура РПЛ с «Уралом» (1 марта 2020 года).
Источник: Бомбардир.ру