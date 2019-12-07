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  • «Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

7 декабря 2019, 19:21
57

«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.

После игры к главному арбитру встречи Василию Казарцеву подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко.

Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».

  • Ранее Гончаренко был дисквалифицирован на два матча (один – условно) за нецензурную брань в адрес арбитра матча с «Сочи» (3:2) Станислава Васильева.
  • Вероятнее всего, Гончаренко получит дисквалификацию на матч 20-го тура РПЛ с «Уралом» (1 марта 2020 года).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Гончаренко Виктор Казарцев Василий
Комментарии (57)
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Gek Dement
1575735918
Безнаказанность порождает подобное. Не первый случай уже ведь.
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фксм85
1575736214
Казарцев,спроси у палена,как поступать в такой ситуации...Гончаренко,будь осторожен,вдруг засудят и на года полтора запретят тренить….они могут.
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uBaH_
1575736785
Эй, товарищ судья! Ты сейчас ху.йней занимаешься
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cska-62
1575737072
Разговаривать с подобными судьями не о чем... Увы. С ними должны разговаривать следственные органы! Если, конечно, оперативные службы ведут записи их переговоров с теми, кто определяет результаты матчей!
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ufos73
1575737711
А че его за мат, менты из болота, не забрали еще???
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Авек плезир
1575738703
Гончаренко вообще без мата может разговаривать? Косячил судья или нет, веди себя как нормальный человек, а не как быдлота
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порт
1575740013
В конюшне нервный срыв.
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Dmitriy 87
1575741754
Надо было еще втащить там этому " судье "...
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Dmitriy 87
1575741997
И вообще гужно арбитров дрюкать и учить правильному судейству , чтобы не было матов в их адрес, а не дисквалы тренерам раздавать...
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Горкин Блеванов
1575748036
Мерзкая навозная конюшня потерала совесть
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