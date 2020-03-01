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    «Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

    «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.

    После игры к главному арбитру встречи Василию Казарцеву подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко.

    Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».

    • Ранее Гончаренко был дисквалифицирован на два матча (один – условно) за нецензурную брань в адрес арбитра матча с «Сочи» (3:2) Станислава Васильева.
    • Вероятнее всего, Гончаренко получит дисквалификацию на матч 20-го тура РПЛ с «Уралом» (1 марта 2020 года).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии14
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      Рейтинг: +31253

      Полная Канистра 3 минуты назад

      опять от него наезд 2й раз уже теперь точно по макушке дадут и мундир могут снять. Вите надо быть на чеку за мат наказывают в судебных инстанциях

      0
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      Рейтинг: +8532

      cska-62 3 минуты назад

      Разговаривать с подобными судьями не о чем... Увы. С ними должны разговаривать следственные органы! Если, конечно, оперативные службы ведут записи их переговоров с теми, кто определяет результаты матчей!

      -1
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      Рейтинг: +829

      ruded 4 минуты назад

      ну, не совсем х***ней, просто отрабатывает премию внеочередную

      2
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      Рейтинг: +10786

      vladimir-7 6 минут назад

      Ещё один вшивый бомж высказался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2802

      uBaH_ 8 минут назад

      Эй, товарищ судья! Ты сейчас ху.йней занимаешься

      3
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      Рейтинг: +3206

      AtticusFinch 8 минут назад

      Абсолютно согласен с Гончаренко - судья действительно 15 минут футбола украл у команд!3 раза по 5 минут по связи разговаривать и стоять на месте...я такого никогда не видел!

      2
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      Рейтинг: +157

      Semenycch 12 минут назад

      Наказание от РФС не помогло этому тренеру нормализовать лексику? Его нужно наказывать жестче!

      2
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      Рейтинг: +117

      elessar arnor 15 минут назад

      на подсознательном уровне напрашивается на увольнение

      0
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      Рейтинг: +11

      фксм85 18 минут назад

      Казарцев,спроси у палена,как поступать в такой ситуации...Гончаренко,будь осторожен,вдруг засудят и на года полтора запретят тренить….они могут.

      1
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      Рейтинг: +1075

      CSKA57 > фксм85 10 минут назад

      Может быть еще хуже! Ст. 130 УК РФ. - штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года..

      0
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      Рейтинг: +204

      Vis-ok 18 минут назад

      Походу за мат Виктору опять припаяют,а то вдруг дети услышат, зато пивасик даже комментаторы рекламируют

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