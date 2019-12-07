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  • Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

7 декабря 2019, 19:42
93

Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.

Реформа, которую сделает Ашот Рафаилович Хачатурянц, уверен, что все сделает хорошо. Но сначала этот негодяй должен сделать то, что я сказал.

Мы провели встречу с Дюковым о судействе, встреча была абсолютно продуктивной. Мы все, что должно быть, обсудили. Но пока Хачатурянц не зашел в управление и этой историей управляет негодник, происходит то, что происходит. И вся страна это видела.

ЦСКА молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне не особо нравится», – сказал Гинер.

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Гинер Евгений Егоров Александр
Комментарии (93)
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aleksandr1969
1575737262
Ай ай всю московскую элиту засудили!!!! Локомотив ЦСКА Спартак Динамо прям все не заслуженно проиграли. Необходимо срочно подать апелляцию и присудить этим командам по 10 очкова. Ведь это столица.
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cska-62
1575737343
Гинер прав абсолютно! Нравится он персонально кому-то или нет... Судейство 2019 вообще ниже плинтуса! И чуть ли не каждый второй матч - "судейство в одну калитку"... Как сегодня!
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Бестолковый
1575739016
Жидовская истерия на публику. Гинер даже не извиниться должен а ответить за оскорбления по всей строгости. Именно, все видели матч и ни у одного здравомыслящего человека не возникло вопросов к судейству. Карточки по делу, пенальти по делу. И комментаторов матча нагнуть надо, уж больно остро, часто и предвзято они обсуждали вопросы по карточкам игроков ЦСКА. Это своеобразный подогрев с телеэкрана.Будет большим упущением, если Гинера за эти высказывания не нагнут по всей строгости. Именно поведение Гинера и столичных фанатов это и есть Беспредел!!!
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3a zenit
1575739572
значит самому можно,а другим нельзя...заиграла музычка хава-нагила...
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порт
1575739960
В ЛЕ тоже Егоров мешает коням выигрывать? Или может быть старой кляче бубенчики мешают?
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Ссппааррттаакк
1575740177
В Лиге Европы Кони выглядят хуже Ишаков. При чем тут Егоров.
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Ряженый161
1575740548
Бомжатня, представив на секунду, что будет, если вдруг Егорова уберут из РФС, обдри.ста.ла всю ветку. Астанавитесь, немытые, никто не уберет вашего Егорова и он дотянет ваш голубой клуб до золотых медальонов.
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Ганнибал Лектор
1575740766
Гинер перестал быть Гинером... А 200 лет назад за такое Егоров обязан был вызвать Гинера на дуэль. А сейчас, ответит? Можно было бы... ЦСКА выступает нормально? 2 очка в пяти матчах в еврокубках, 1-5 Лудогорцу - если для Гинера это нормально, то не ему обсуждать Егорова. Не он поднимает Чемпионат России. Он его опускает в унитаз, зарабатывая бабло.
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Ловкий Бубен
1575747963
Конявую повозку понесло
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Nesterenko
1575775683
Было бы прекрасно, если Гинер застрелится.
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