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    Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

    «Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.

    Реформа, которую сделает Ашот Рафаилович Хачатурянц, уверен, что все сделает хорошо. Но сначала этот негодяй должен сделать то, что я сказал.

    Мы провели встречу с Дюковым о судействе, встреча была абсолютно продуктивной. Мы все, что должно быть, обсудили. Но пока Хачатурянц не зашел в управление и этой историей управляет негодник, происходит то, что происходит. И вся страна это видела.

    ЦСКА молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне не особо нравится», – сказал Гинер.

    «Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +123

      aleksandr1969 1 минуту назад

      Ай ай всю московскую элиту засудили!!!! Локомотив ЦСКА Спартак Динамо прям все не заслуженно проиграли. Необходимо срочно подать апелляцию и присудить этим командам по 10 очкова. Ведь это столица.

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      Рейтинг: +351

      Ceнит 2 минуты назад

      Ну все Гинер вышел на охоту питерской нечисти, вешайтесь грязные бомжы

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      Рейтинг: +123

      aleksandr1969 > Ceнит 3 секунды назад

      Может хвати оскорблять Питер. Я же не пишу что ты немецкая шлюха.

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      Рейтинг: +1831

      neveldomha 2 минуты назад

      Бешенный конь)))))).

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      Рейтинг: +975

      AHTUNGBOL 2 минуты назад

      Гиннер просто неадекват какой-то, как бы кого не судили, но таких слов ни от кого не слышал..

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