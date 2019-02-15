Стоцкий и Драгун – в команде недели Лиги Европы по версии Whoscored

А в РПЛ Драгун так закрепиться и не сумел.
Статистический футбольный портал Whoscored опубликовал команду недели Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала.
В нее вошли защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий и полузащитник БАТЭ Станислав Драгун.
Вратарь: Дэнни Вукович («Генк»).
Защитники: Митчелл Вайзер («Байер»), Кристиан Люиндама («Галатасарай»), Людек Перница («Виктория»), Дмитрий Стоцкий («Краснодар»).
Полузащитники: Хосе Кальехон («Наполи»), Станислав Драгун (БАТЭ), Росс Баркли («Челси»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»).
Нападающие: Харис Сеферович («Бенфика»), Рубен Собрино («Валенсия»).