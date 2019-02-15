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    Стоцкий и Драгун – в команде недели Лиги Европы по версии Whoscored

    Статистический футбольный портал Whoscored опубликовал команду недели Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала.

    В нее вошли защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий и полузащитник БАТЭ Станислав Драгун.

    Вратарь: Дэнни Вукович («Генк»).

    Защитники: Митчелл Вайзер («Байер»), Кристиан Люиндама («Галатасарай»), Людек Перница («Виктория»), Дмитрий Стоцкий («Краснодар»).

    Полузащитники: Хосе Кальехон («Наполи»), Станислав Драгун (БАТЭ), Росс Баркли («Челси»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»).

    Нападающие: Харис Сеферович («Бенфика»), Рубен Собрино («Валенсия»).

    Источник: Whoscored

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    15.02.2019 13:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 16:14

      А в РПЛ Драгун так закрепиться и не сумел.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 февраля 2019, 14:50

      Заслужили..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 февраля 2019, 14:34

      А Черышева почему нет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi > panmon 15 февраля 2019, 14:58

      Был в претендентах, но выбрали других. Видимо, еще лучше сыграли.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > panmon 15 февраля 2019, 15:07

      там особая система подсчёта ТТД. просто забить гол или отдать ГП не означает, что ты по определению лучший игрок в матче. Можно забить гол, но, например, иметь низкий % точных передач в течение всей игры и т.п. и т.д.

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