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    Защитник «Краснодара» Стоцкий поедет на сборы с «Нижним Новгородом»

    Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий может текущей зимой стать игроком «Нижнего Новгорода».

    32-летний футболист отправится на сборы вместе с командой Александра Кержакова.

    «Стоцкий едет на сборы с «Нижним Новгородом». Думаю, он нужен клубу. Кержаков просто хочет убедиться, что Дмитрий в порядке. По итогам сбора всe станет ясно», – сказал агент игрока Олег Еремин.

    • «Краснодар» купил Стоцкого у «Уфы» летом 2018 года за 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 8 матчей.
    • Его контракт с клубом истекает в июне 2022-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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