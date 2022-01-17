Защитник «Краснодара» Стоцкий поедет на сборы с «Нижним Новгородом»

Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий может текущей зимой стать игроком «Нижнего Новгорода».

32-летний футболист отправится на сборы вместе с командой Александра Кержакова.

«Стоцкий едет на сборы с «Нижним Новгородом». Думаю, он нужен клубу. Кержаков просто хочет убедиться, что Дмитрий в порядке. По итогам сбора всe станет ясно», – сказал агент игрока Олег Еремин.