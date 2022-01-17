Защитник «Краснодара» Стоцкий поедет на сборы с «Нижним Новгородом»

Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий может текущей зимой стать игроком «Нижнего Новгорода».
32-летний футболист отправится на сборы вместе с командой Александра Кержакова.
«Стоцкий едет на сборы с «Нижним Новгородом». Думаю, он нужен клубу. Кержаков просто хочет убедиться, что Дмитрий в порядке. По итогам сбора всe станет ясно», – сказал агент игрока Олег Еремин.
- «Краснодар» купил Стоцкого у «Уфы» летом 2018 года за 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел 8 матчей.
- Его контракт с клубом истекает в июне 2022-го.
Источник: «Чемпионат»