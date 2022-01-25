«Краснодар» объявил о расторжении контракта со Стоцким

«Краснодар» расторг контракт с защитником Дмитрием Стоцким.
«Клуб и полузащитник договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Мы благодарим Дмитрия за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Краснодара».
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Нижний Новгород» арендовал Стоцкого у «Краснодара» до конца сезона.
- «Краснодар» купил Стоцкого у «Уфы» летом 2018 года за 2 миллиона евро.
- Он провел 68 матчей, забил 2 гола и 3 ассиста.
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Источник: твиттер «Краснодара»