«Краснодар» объявил о расторжении контракта со Стоцким

«Краснодар» расторг контракт с защитником Дмитрием Стоцким.

«Клуб и полузащитник договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Мы благодарим Дмитрия за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Краснодара».

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Нижний Новгород» арендовал Стоцкого у «Краснодара» до конца сезона.

«Краснодар» купил Стоцкого у «Уфы» летом 2018 года за 2 миллиона евро.

Он провел 68 матчей, забил 2 гола и 3 ассиста.

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