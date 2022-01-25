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    «Краснодар» объявил о расторжении контракта со Стоцким

    «Краснодар» расторг контракт с защитником Дмитрием Стоцким.

    «Клуб и полузащитник договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Мы благодарим Дмитрия за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Краснодара».

    Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Нижний Новгород» арендовал Стоцкого у «Краснодара» до конца сезона.

    • «Краснодар» купил Стоцкого у «Уфы» летом 2018 года за 2 миллиона евро.
    • Он провел 68 матчей, забил 2 гола и 3 ассиста.

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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    25.01.2022 21:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +976

      Cubinec1989 2 часа назад

      Странно что в ситуации Спаича и Стойкого их не продали. Трансферное окно открыто, покупателей найти ещё можно было

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