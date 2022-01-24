Дембеле пожаловался на боли в животе, приехав на базу «Барсы». Ему не поверили (AS)

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле прибыл на утреннюю тренировку клуба и продолжил жаловаться на боли в животе, из-за которых пропустил вчерашнее занятие.

По информации AS, французу не поверили и заставили зайти в тренировочный комплекс. Ему придется объясниться перед Хави и партнерами по команде.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. Он не хочет продлевать контракт, истекающий 30 июня.

В этом сезоне француз провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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