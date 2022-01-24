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    Дембеле пожаловался на боли в животе, приехав на базу «Барсы». Ему не поверили (AS)

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле прибыл на утреннюю тренировку клуба и продолжил жаловаться на боли в животе, из-за которых пропустил вчерашнее занятие.

    По информации AS, французу не поверили и заставили зайти в тренировочный комплекс. Ему придется объясниться перед Хави и партнерами по команде.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Он не хочет продлевать контракт, истекающий 30 июня.
    • В этом сезоне француз провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

    Директор «Барселоны»: «Дембеле должен немедленно покинуть клуб»

    Дембеле: «Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж»

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13288

      Skull_Boy 3 часа назад

      Незаменимых в спорте не бывает, где надо просто выгнать на хер и забыть про клоуна, кто виноват, что у него башка дерьмом забита

      0
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      Рейтинг: +57119

      portero 3 часа назад

      mico o toc...
      Ну что с неё взять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13219

      Cleaner 4 часа назад

      Барса превратилась в клоаку...(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +295

      3meeeD 5 часов назад

      Клоун

      1
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