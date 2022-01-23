Дембеле пропустил утреннюю тренировку «Барселоны

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не явился на утреннюю тренировку команды.
Пресс-служба каталонцев написала, что француз пропустил ее из-за расстройства желудка.
Ранее игрок не был включен в заявку «Барселоны» второй матч подряд.
- Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.
Дембеле: «Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж»
Источник: твиттер «Барселоны»