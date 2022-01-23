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    Дембеле пропустил утреннюю тренировку «Барселоны

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не явился на утреннюю тренировку команды.

    Пресс-служба каталонцев написала, что француз пропустил ее из-за расстройства желудка.

    Ранее игрок не был включен в заявку «Барселоны» второй матч подряд.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

    Дембеле: «Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж»

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    23.01.2022 16:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      Антон Л 7 часов назад

      Получи, Барселона, бумеранг. Такая же история была при переходе Дембеле из Боруссии в Барселону.

      0
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      Рейтинг: +13191

      Cleaner 9 часов назад

      Барселона Дембеле что то несвежее подсунула...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Lipatoff > Cleaner 9 часов назад

      Баклажаны с бананами)))

      0
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