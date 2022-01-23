Дембеле пропустил утреннюю тренировку «Барселоны

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не явился на утреннюю тренировку команды.

Пресс-служба каталонцев написала, что француз пропустил ее из-за расстройства желудка.

Ранее игрок не был включен в заявку «Барселоны» второй матч подряд.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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