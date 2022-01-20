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    Дембеле: «Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж»

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле высказался о ситуации с переговорами по поводу продления контракта с каталонским клубом.

    «Последние четыре года я только читаю и даже не пытаюсь оправдываться за то, что обо мне говорят. Слухи обо мне распускают все это время. Люди распространяют ложь с целью навредить мне. Но я никогда не отвечал на это и не оправдывался.

    Было ли это ошибкой? Безусловно. С сегодняшнего дня я буду честно отвечать на все, чтобы не позволять себя шантажировать. Да, у меня есть недостатки и ошибки, как у всех людей. У меня были трудные периоды, я сталкивался с травмами и коронавирусом.

    Но если тренер просил меня сыграть, даже не проведя ни одной тренировки, я всегда соглашался. Так было всегда, потому что это моя страсть. Прекрасно понимаю, как мне повезло заниматься лучшей работой в мире.

    Цель моего сообщения ясна – я хочу опровергнуть то, что не вовлечен в спортивный проект. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо намерения, которых у меня нет. Осуждаю тех, кто говорит что-то от моего имени или от имени моего агента, которому я полностью доверяю.

    У меня действующий контракт, и я нахожусь в распоряжении клуба и тренера. Я всегда выкладывался ради своих партнеров и болельщиков. И это не изменится. Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж.

    Как вы знаете, сейчас идут переговоры, и я предоставил все своим агентам. Мое дело – играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнерами и болельщиками. В первую очередь нужно сосредоточиться на главном – на победах. Берегите себя и своих близких», – написал француз в инстаграме.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость нападающего – 30 миллионов евро.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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    Источник: инстаграм Усмана Дембеле

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    20.01.2022 20:33
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +56941

      portero 2 часа назад

      А что по контракту он будет всем указывать что делать? Надеюсь с ним новый клуб теперь более жесткий контракт заключит....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer 3 часа назад

      "своим агентам" - их ещё и несколько, этих дармоедов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1058

      Александр52 3 часа назад

      А что УЕФА????, будет защищать таких ублюдков из сборной Франции. Франция, это же Дартаньяны, ну наконец Дешамы, но не Погбы и Дембелы. Сегодня мы в Москве наверное больше переживаем за сборную Франции, чем они за себя. На этом фоне прекрасно понимаю Месси и его не желание стараться за ПСЖ, за чем играть, если во Франции футбола нет. Да, Дартаньянов не стало, остались только южане.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Тимур А 4 часа назад

      Помнится очень много было информации, что с дисциплиной у этого товарища всё не очень хорошо было + больше половины времени провёл в лазарете, а теперь из себя терпилу строит.

      2
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      Рейтинг: +117

      pele1981 4 часа назад

      Значит давай до свидания!)))

      1
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      Рейтинг: +1554

      Maxi_7 5 часов назад

      Интересно, когда он все это по бумажке читал ошибок не наделал...?
      Жаль настоящих фанатов Барсы, что им так не повезло и что за такой великий клуб играло такое чмо...

      2
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      Рейтинг: +182

      Lipatoff > Maxi_7 4 часа назад

      Надеюсь больше не будет, и да, он реально, всегда был чмом... столько "невероятных" трансферов сделал Бармалей, но сейчас уже ничего не сделаешь, славно лишь одно, что к лету погода изменится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      jek718875 5 часов назад

      Во как! из мальчиша-плохиша,превратился в мальчиша-кибальчиша

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