Дембеле: «Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле высказался о ситуации с переговорами по поводу продления контракта с каталонским клубом.

«Последние четыре года я только читаю и даже не пытаюсь оправдываться за то, что обо мне говорят. Слухи обо мне распускают все это время. Люди распространяют ложь с целью навредить мне. Но я никогда не отвечал на это и не оправдывался.

Было ли это ошибкой? Безусловно. С сегодняшнего дня я буду честно отвечать на все, чтобы не позволять себя шантажировать. Да, у меня есть недостатки и ошибки, как у всех людей. У меня были трудные периоды, я сталкивался с травмами и коронавирусом.

Но если тренер просил меня сыграть, даже не проведя ни одной тренировки, я всегда соглашался. Так было всегда, потому что это моя страсть. Прекрасно понимаю, как мне повезло заниматься лучшей работой в мире.

Цель моего сообщения ясна – я хочу опровергнуть то, что не вовлечен в спортивный проект. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо намерения, которых у меня нет. Осуждаю тех, кто говорит что-то от моего имени или от имени моего агента, которому я полностью доверяю.

У меня действующий контракт, и я нахожусь в распоряжении клуба и тренера. Я всегда выкладывался ради своих партнеров и болельщиков. И это не изменится. Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж.

Как вы знаете, сейчас идут переговоры, и я предоставил все своим агентам. Мое дело – играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнерами и болельщиками. В первую очередь нужно сосредоточиться на главном – на победах. Берегите себя и своих близких», – написал француз в инстаграме.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость нападающего – 30 миллионов евро.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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