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    Дембеле приехал на тренировку «Барсы». Вчера он пропустил занятие из-за расстройства желудка

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле приехал на тренировку команды, сообщает El Chiringuito TV.

    Вчера француз пропустил утреннюю тренировку из-за расстройства желудка. В «Барселоне» не верят, что у Дембеле проблемы со здоровьем, и могут наказать игрока.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Он не хочет продлевать контракт, истекающий 30 июня.
    • В этом сезоне француз провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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    Источник: El Chiringuito TV

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