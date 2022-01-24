Дембеле приехал на тренировку «Барсы». Вчера он пропустил занятие из-за расстройства желудка

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле приехал на тренировку команды, сообщает El Chiringuito TV.

Вчера француз пропустил утреннюю тренировку из-за расстройства желудка. В «Барселоне» не верят, что у Дембеле проблемы со здоровьем, и могут наказать игрока.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. Он не хочет продлевать контракт, истекающий 30 июня.

В этом сезоне француз провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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