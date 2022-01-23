«Барселона» может наказать Дембеле. В клубе не верят, что у него расстройство желудка

«Барселона» может применить санкции к форварду Усману Дембеле.

Француз пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку команды из-за расстройства желудка.

В «Барселоне» не верят, что у Дембеле проблемы со здоровьем. Руководство может наказать игрока.

«Барса» не включили Дембеле в заявку на второй матч подряд.

Его контракт с клубом истекает в конце сезона.

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