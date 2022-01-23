«Барселона» может наказать Дембеле. В клубе не верят, что у него расстройство желудка

Надо обязательно разобраться! Залезть как говориться, в самую глубь проблемы!
«Барселона» может применить санкции к форварду Усману Дембеле.
Француз пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку команды из-за расстройства желудка.
В «Барселоне» не верят, что у Дембеле проблемы со здоровьем. Руководство может наказать игрока.
- «Барса» не включили Дембеле в заявку на второй матч подряд.
- Его контракт с клубом истекает в конце сезона.
«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»
Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду