Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    «Барселона» может наказать Дембеле. В клубе не верят, что у него расстройство желудка

    «Барселона» может применить санкции к форварду Усману Дембеле.

    Француз пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку команды из-за расстройства желудка.

    В «Барселоне» не верят, что у Дембеле проблемы со здоровьем. Руководство может наказать игрока.

    • «Барса» не включили Дембеле в заявку на второй матч подряд.
    • Его контракт с клубом истекает в конце сезона.

    «Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

    Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

    На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2022 17:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1809

      DMитрий 6 часов назад

      Надо обязательно разобраться! Залезть как говориться, в самую глубь проблемы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10379

      playsh 6 часов назад

      Не верите,зайдите в сортир после этого интимного действа,понюхайте...а то и на язычок попробуйте,чудики.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      кaстрюлька 7 часов назад

      Федотов знает, т.к. в Сучи все дрищут

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93216
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68578
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru