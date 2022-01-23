«Зенит» оштрафует Азмуна за отъезд на подписание контракта с «Байером» («Чемпионат»)

А им то что? Народ - быдло, футболёры - плесень, бабки - казённые. Народное достояние, короче... А у Ростова брали за 12, пол года назад за Азмуна давали 21, нынче, на флажке, 5 просят, спецы блин, как-то так., господа и дамы.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун нарушил антиковидный протокол команды на сборах, самовольно отправившись на подписание контракта с «Байером». Последуют санкции.
«Теперь игрока ждeт приличный штраф», – сообщил источник.
- Азмун пополнит «Байер» летом, отработав контракт с «Зенитом» до конца.
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.
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