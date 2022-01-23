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  • «Зенит» оштрафует Азмуна за отъезд на подписание контракта с «Байером» («Чемпионат»)

«Зенит» оштрафует Азмуна за отъезд на подписание контракта с «Байером» («Чемпионат»)

23 января 2022, 15:15
35

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун нарушил антиковидный протокол команды на сборах, самовольно отправившись на подписание контракта с «Байером». Последуют санкции.

«Теперь игрока ждeт приличный штраф», – сообщил источник.

  • Азмун пополнит «Байер» летом, отработав контракт с «Зенитом» до конца.
  • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.

Лунев – о трансфере Азмуна в «Байер»: «Движение в правильном направлении»

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Азмун: «Я в восторге от «Байера», давно слежу за клубом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Байер Азмун Сердар
Комментарии (35)
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Блямба
1642941246
Тогда Бетис пусть сам себе забивает..
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JTherry
1642941551
"игрока ждeт приличный штраф..." ...а команду ждет не мотивированный игрок в нападении и протирание скамейки, лишь бы реальную травму не получить... а через 3,5 недели игра в ЛЕ с Бетисом...
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R_a_i_n
1642942993
Бежит-бежит наложница. Зюба всех достал там.
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моэм
1642943544
Удивляться тому что ген.дир Медведев действуя как медведь , т.е полностью оправдывая фамилию , не приходится ... видимо по его мнению почему бы инеподнасрать , в качестве благодарности , уходящему игроку за бесплатно ... да ещё и в клуб с которого ещё полтора года назад можно было получить 18 лямов евро то бишь 22 ляма зелени ....чем продемонстрировал всему футбольному сообществу , как они обделались ,...а то что они как то забыли , что подобная "стимуляция" Азмуна выйдет боком в смысле результативности тому же Зениту лишний раз подтверждает какие бараны работают в в руководстве Зенита ....а Азмуна могу лишь поздравить с тем что ему удалось вырваться их этого гадюшника ...и выразить ему уважение , что из любви к футболу , он согласился в Байере на зарплату в два с лишним раза меньше чем предлагал Зенит.
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порт
1642946398
Нарушил, жди наказание. Когда мы нарушаем пдд, и нам приходит письмо счастья, мы не возмущаемся, а просто оплачиваем квитанцию.
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Олег1204
1642949060
С ним или без него бетис разматает бомжиков
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Sancho010365
1642949589
Такие действия руководства клуба приводят к отвращению многих болельщиков, а возможно и самих игроков Зенита. Весь этот бардак начался с ненормальным уходом Денисова и Широкова с команды. Азмун на уровне отработал контракт и даже тут не могут сделать всё по человечески. Но мы ведь Зенит уважаем и помним классных футболистов и тренеров, поэтому и переживаем.
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Чехов на Садовой
1642971821
А им то что? Народ - быдло, футболёры - плесень, бабки - казённые. Народное достояние, короче... А у Ростова брали за 12, пол года назад за Азмуна давали 21, нынче, на флажке, 5 просят, спецы блин, как-то так., господа и дамы.
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zigbert
1643014429
Может быть Азмун поторопился с подписанием договора. Доиграл бы остаток сезона и спокойно ушел в Байер. Но эти санкции против него обернутся отказом Азмуна играть в полную силу или того хуже сослаться на травму или повреждение.
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petrucho-spb
1643017289
А если Зенит захочет его продать в это окно? Тогда как. Странно как то. Действующий контракт с Зенитом. Подписывает Байер с Азмуном.
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