«Зенит» оштрафует Азмуна за отъезд на подписание контракта с «Байером» («Чемпионат»)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун нарушил антиковидный протокол команды на сборах, самовольно отправившись на подписание контракта с «Байером». Последуют санкции.

«Теперь игрока ждeт приличный штраф», – сообщил источник.

Азмун пополнит «Байер» летом, отработав контракт с «Зенитом» до конца.

В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.

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