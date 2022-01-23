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    «Зенит» оштрафует Азмуна за отъезд на подписание контракта с «Байером» («Чемпионат»)

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун нарушил антиковидный протокол команды на сборах, самовольно отправившись на подписание контракта с «Байером». Последуют санкции.

    «Теперь игрока ждeт приличный штраф», – сообщил источник.

    • Азмун пополнит «Байер» летом, отработав контракт с «Зенитом» до конца.
    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.

    Лунев – о трансфере Азмуна в «Байер»: «Движение в правильном направлении»

    «Байер» – о подписании Азмуна: «Суббота на 100 из 100»

    Азмун: «Я в восторге от «Байера», давно слежу за клубом»

    Источник: «Чемпионат»

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    23.01.2022 15:15
    Комментарии37
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      Рейтинг: +864

      Чехов на Садовой 2 часа назад

      А им то что? Народ - быдло, футболёры - плесень, бабки - казённые. Народное достояние, короче... А у Ростова брали за 12, пол года назад за Азмуна давали 21, нынче, на флажке, 5 просят, спецы блин, как-то так., господа и дамы.

      0
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      Рейтинг: +2177

      petrucho-spb 5 часов назад

      А можно узнать от куда такая информация? Источник)))))

      0
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      Рейтинг: +1701

      Sancho010365 8 часов назад

      Такие действия руководства клуба приводят к отвращению многих болельщиков, а возможно и самих игроков Зенита. Весь этот бардак начался с ненормальным уходом Денисова и Широкова с команды. Азмун на уровне отработал контракт и даже тут не могут сделать всё по человечески. Но мы ведь Зенит уважаем и помним классных футболистов и тренеров, поэтому и переживаем.

      3
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      Рейтинг: +1846

      serglider > Sancho010365 5 часов назад

      "Человеческие отношения" предполагают равные, где-то товарищеские уровни доверия! Это не про Зеню вообще! Тут скорее отношения барина и холуя... Где-то осенью, прошлого года, здесь же, на этом ресурсе, мелькало, что Байер готов купить Азмуна за 15-18 лямов, но Зеня уперся и хотел всенепременно 20! Теперь вот опустились до 5, в купе с вселенской обидой на Азмуна))) Ну, не идиоты?

      2
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      Рейтинг: +1701

      Sancho010365 > serglider 5 часов назад

      Согласен полностью с Вами. Можно по разному рассуждать, но Азмут оставил в Зените хорошее впечатление, а в РПЛ (в добавок Рубин и Ростов) так вообще. Да его должны красиво провести с достоинством не только для Зенита, но и для нас всех. И это он будет помнить на всю жизнь и нам всем не должно быть стыдно. Но тут ещё только добавлю, может быть причина ещё и в прессе. У меня к ним доверия нет вообще, что пишут. Но Зенит это флагман РПЛ, с него должны брать пример, а тут такое.

      3
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      Рейтинг: +1686

      Олег1204 8 часов назад

      С ним или без него бетис разматает бомжиков

      1
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      ...
      Рейтинг: +1701

      Sancho010365 > Олег1204 8 часов назад

      Встреча с Бетис настораживает, нужно будет пахать и тут может быть проблема. Будем надеяться, но тяжело верится.

      2
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      Рейтинг: +2536

      FRZZ 9 часов назад

      Зачем портить отношения с игроком который выручал не раз, на что вам эти несчастные 50 тыс. евро?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5827

      порт 9 часов назад

      Нарушил, жди наказание. Когда мы нарушаем пдд, и нам приходит письмо счастья, мы не возмущаемся, а просто оплачиваем квитанцию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Forvard47 9 часов назад

      Предлагаю потом азмуну обратиться в УЕФА... и взыскать с зенита тоже штраф

      4
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      ...
      Рейтинг: +1809

      DMитрий > Forvard47 9 часов назад

      Предлагаю и тебя заодно за аватарку и этот писаный бред к этомому самому подсадить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13191

      Cleaner 9 часов назад

      А Азмун, в ответ на это, всю весну будет не на поле пахать, а к Байеру готовиться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1809

      DMитрий > Cleaner 9 часов назад

      Руководство клубом может полностью забанить игрока и тогда его подготовка будет выглядеть как физкружок на добровольных начинаниях и приедет игрок в распоряжение клуба полностью разобранный без игровой практики.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1809

      DMитрий 9 часов назад

      Руководство клуба Зенит терпилы ещё те..., но Азмун в своём поступке не прав абсолютно. Есть действующий договор и будь добор его исполнять. Кончится - лезь хоть на Эйфелеву башню вниз головой. Не думаю, что у него в договоре есть возможность подписывать соглашение с др. клубами не дожидаясь окончания настоящего. Похоже красивого прощания не будет.

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      Рейтинг: +1369

      Тазит > DMитрий 7 часов назад

      А надо бы думать...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1206

      GreyDM > DMитрий 7 часов назад

      его же не за подписание договора штрафуют (на это он как раз право имеет, если клуб не продлевает), а "за нарушение антиковидных правил".

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      Рейтинг: +14963

      Persona_non_Grata > DMитрий 7 часов назад

      Да уж видно невтерпеж свалить из бомжатника )

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      Рейтинг: +1809

      DMитрий > GreyDM 7 часов назад

      Имеет или нет мы не знаем. Иногда клубы включают такую опцию как: игрок не имеет права вести переговоры с др. клубом пока действует настоящий договор. Поэтому антиковидные правила, это пока самая быстрая и жесткая зацепка на ходу. Не удивлюсь, если последуют ещё санкции и договор с немцами будут оспаривать в суде.

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      Рейтинг: +1206

      GreyDM > DMитрий 6 часов назад

      Не имеет права клуб на такую опцию, по правилам УЕФА если клуб не продлевает контракт за полгода до срока его истечения, то игрок имеет право начинать переговоры с другими работодателями. Это сделано для того, чтобы не нарушать права игроков на продолжение трудовой деятельности, и обезопасить их от невынужденной приостановки карьеры. Ведь за одно межсезонье довольно проблемотично найти устраивающее игрока место работы.

      0
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      Рейтинг: +1809

      DMитрий > GreyDM 5 часов назад

      Имеет. Но получается до полу года, про 6 месяцев я не учел. Правила вышли недавно, этого честно я не знал. Спасибо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9249

      Alekxei Z. 10 часов назад

      Ну и зря.
      Игрок полностью оправдал вложенные деньги, расстаньтесь по-человечески.

      5
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      Рейтинг: +317

      v.v.navashinsky > Alekxei Z. 8 часов назад

      В "Зените" по человечески не умеют.Они не знают,как это делается.

      3
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