Лунев – о трансфере Азмуна в «Байер»: «Движение в правильном направлении»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев отреагировал на трансфер нападающего Сердара Азмуна. Он состоится летом.
«Движение в правильном направлении», – написал Лунев.
- Они вместе выступали за «Зенит».
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.
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Источник: инстаграм Андрея Лунева