Азмун – лучший бомбардир РПЛ последних трех лет. Летом он уйдет в «Байер»

Накануне стало известно о летнем трансфере Сердара Азмуна из «Зенита» в «Байер». С момента прихода в петербургский клуб (январь 2019 года) он лучший бомбардир РПЛ.

За это время иранец забил 52 гола в 79 матчах – больше всех в лиге.

Также на Азмуна претендовал «Бернли».

В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.

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