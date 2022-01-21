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    «Бернли» предложил «Зениту» 10 миллионов за Азмуна (Express)

    «Бернли» хочет до закрытия зимнего трансферного окна купить форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

    Английский клуб предложил за 27-летнего футболиста 10 миллионов фунтов (почти 12 млн евро).

    «Зенит» может отпустить иранца, если найдет ему замену.

    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: Express

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    21.01.2022 14:39
    Комментарии37
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      Рейтинг: +2174

      petrucho-spb 1 час назад

      Что выберет Азмун: Гавном в золоте или золотом в гавне?))я про чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +9842

      alp 3 часа назад

      лично мне сейчас надо 28 миллионов 449 тысяч 222 руб. сколько это в евро?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15745

      Garrincha58 3 часа назад

      им что больше некуда бабло девать они там в чемпионшипе таких Азмунов могут с десяток найти и почти даром

      1
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      Рейтинг: +734

      вальтер79 4 часа назад

      очередная утятина))))))

      2
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      Рейтинг: +4941

      rash1959 5 часов назад

      зениту то денег предложили, а играть азмун будет без зарплаты, за еду.

      0
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      Рейтинг: +2269

      волчарик 5 часов назад

      А зачем это Азмуну?К свободному агенту предложения будут и даже неплохие,а выкупать дороже 12 вряд ли.

      2
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      Рейтинг: +97

      Азбука 6 часов назад

      Больше ни кто не даст точно. Для Зенита по деньгам сказочный выход расставания с Азмуном. Для Сердара тоже не плохой вариант зацепиться за английский футбол. В аутсайдере легче себя сразу показать. Есть риск згинуть в Чемпионшипе, но риск осесть на скамейке будет всегда в любом клубе, если не дерзать.

      1
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 7 часов назад

      Команда уровня асмунки

      0
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      Рейтинг: +241

      КУКУШКА 8 часов назад

      А кабеляра дзюба согласен уходу подружки?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +535

      БеZуМныЙ 9 часов назад

      Утятина. Да и Азмун не захочет в команду с последнего места. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1759

      Romio-xxx > БеZуМныЙ 8 часов назад

      Да лучше уж там последнее,чем ваше "первое".

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      Рейтинг: +56982

      portero > Romio-xxx 5 часов назад

      Он в АПЛ сорее всего и не хочет, в Италию или Испанию, Францию, чтоб было где отдохнуть

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