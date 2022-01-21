«Бернли» предложил «Зениту» 10 миллионов за Азмуна (Express)

«Бернли» хочет до закрытия зимнего трансферного окна купить форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Английский клуб предложил за 27-летнего футболиста 10 миллионов фунтов (почти 12 млн евро).

«Зенит» может отпустить иранца, если найдет ему замену.

В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб

Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»

Сын Аленичева перешел в португальский клуб