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Азмун: «Я в восторге от «Байера», давно слежу за клубом»

22 января 2022, 21:48
7

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от трансфера в «Байер». Он состоится летом.

«Байер» имеет действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда.

Скоро я смогу играть в Бундеслиге, это невероятно интересно для меня», – сказал иранец.

  • Также на Азмуна претендовал «Бернли».
  • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.

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Источник: твиттер «Байера»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Зенит Байер Азмун Сердар
Комментарии (7)
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rash1959
1642877398
... с детства за байер....далее как обычно.
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Fusballer
1642879005
Стандартная фраза. А на самом деле где больше заплатят и условия лучше будут.
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Garrincha58
1642879341
Байеру надо было и Дзюбу в придачу забрать они в паре играют лучше
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deinego77@yandex.ru
1642889046
Правильно сделал ! Каждый год выигрывать чемпионство в наше раше- наскучит однозначно. В ЛЧ питер внизу . А тут можно себя показать
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ivany4
1642889910
Даже не сняв футболку сбг и не надев футболку Байена Азмун уже "переобулся".
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razoryy
1642895210
Теперь остаток сезона можно не забивать
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