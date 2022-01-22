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    Азмун: «Я в восторге от «Байера», давно слежу за клубом»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от трансфера в «Байер». Он состоится летом.

    «Байер» имеет действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда.

    Скоро я смогу играть в Бундеслиге, это невероятно интересно для меня», – сказал иранец.

    • Также на Азмуна претендовал «Бернли».
    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.

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    Источник: твиттер «Байера»

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    22.01.2022 21:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +49

      razoryy 10 часов назад

      Теперь остаток сезона можно не забивать

      0
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      Рейтинг: +10086

      ivany4 12 часов назад

      Даже не сняв футболку сбг и не надев футболку Байена Азмун уже "переобулся".

      0
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      Рейтинг: +3318

      minaev23 12 часов назад

      Правильно сделал ! Каждый год выигрывать чемпионство в наше раше- наскучит однозначно. В ЛЧ питер внизу . А тут можно себя показать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15760

      Garrincha58 15 часов назад

      Байеру надо было и Дзюбу в придачу забрать они в паре играют лучше

      6
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      ...
      Рейтинг: +6491

      vladik12 > Garrincha58 13 часов назад

      Особенно в раздевалке.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      Fusballer 15 часов назад

      Стандартная фраза. А на самом деле где больше заплатят и условия лучше будут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4954

      rash1959 15 часов назад

      ... с детства за байер....далее как обычно.

      7
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