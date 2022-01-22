Азмун: «Я в восторге от «Байера», давно слежу за клубом»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от трансфера в «Байер». Он состоится летом.
«Байер» имеет действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда.
Скоро я смогу играть в Бундеслиге, это невероятно интересно для меня», – сказал иранец.
- Также на Азмуна претендовал «Бернли».
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.
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Источник: твиттер «Байера»