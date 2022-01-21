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  • Деспотович отказался стать клиентом агента Слуцкого. За это тренер отправил игрока в дубль («Чемпионат»)

Деспотович отказался стать клиентом агента Слуцкого. За это тренер отправил игрока в дубль («Чемпионат»)

21 января 2022, 23:46
18

Стала известна причина перевода нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича в дубль. Дело в том, что он отказался подписывать контракт с агентом главного тренера Леонида Слуцкого Кристианом Эмиле.

«Деспотовичу было сказано, что Эмиле легко найдeт игроку вариант с другой командой, поэтому ему лучше подписать контракт с ним. Джордже отказался. После этого форвард был переведeн в дубль», – сообщил источник.

  • После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.
  • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
  • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Деспотович Джордже Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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El_Chori
1642798278
Если это правда, то это звездец. Если нет, то где пресс-служба когда она нужна? Где ваш хайп, ребята? Почему никто не опровергает и все молчат в тряпочку?!
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Vitaga
1642798308
бред. кто то лепит из Слуцкера злодея
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vladik12
1642798771
Ну Бегемот... От тебя уж не ожидал подковерных грязных игр. Позор!
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NewLife
1642799613
Откаты, откаты, откаты)
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Persona_non_Grata
1642809392
Мафия !!! (((
Ответить
Форвард 79
1642819825
Я думаю там все по другому было. Деспоту преждложили поискать себе новый клуб он ответил, что клуб себе найти не могу ни я не мой агент, тогда ему предложили подписать контракт с агентом который ему в этом поможет, но Деспоту этого не надо, ему и так хорошо, и прозвучал отказ. В связи с этим клуб в лице главного тренера отправил хитро@пого в дубль
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Борисыч1
1642823706
Навязывать игроку агента - за гранью добра. Если клубу нужны его услуги - пусть нанимает этого Эмили за свои деньги пусть тот ищет варианты, а Деспотович со своим агентом их(варианты) рассмотрят.
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nemolod
1642825715
Вообще не ясно,с чего бы это футболиста,который регулярно забивает и у которого еше контракт на год,вдруг отправляют в дубль? А кто теперь голы забивать будет или у команды длинная скамейка забивных игроков? Не говорю уже о главном тренере,функция которого в команде предельно точна-готовить и тренировать игроков,а не заниматься попутно другими делами!
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Из Твери Леха
1642827809
Кошерные схемы проворачивает слуцкер...
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pele1981
1642830073
Надо прокуратуре проверить эти факты и если подтвердятся, то отправить Бегемотика года на три в лагеря))
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