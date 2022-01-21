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    Деспотович отказался стать клиентом агента Слуцкого. За это тренер отправил игрока в дубль («Чемпионат»)

    Стала известна причина перевода нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича в дубль. Дело в том, что он отказался подписывать контракт с агентом главного тренера Леонида Слуцкого Кристианом Эмиле.

    «Деспотовичу было сказано, что Эмиле легко найдeт игроку вариант с другой командой, поэтому ему лучше подписать контракт с ним. Джордже отказался. После этого форвард был переведeн в дубль», – сообщил источник.

    • После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.
    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.01.2022 23:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12484

      NewLife 1 час назад

      Откаты, откаты, откаты)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6475

      vladik12 2 часа назад

      Ну Бегемот... От тебя уж не ожидал подковерных грязных игр. Позор!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +676

      Hoahin 2 часа назад

      Больше на бред похоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +756

      Vitaga 2 часа назад

      бред. кто то лепит из Слуцкера злодея

      3
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      Рейтинг: +4291

      FENIX-SL > Vitaga 26 минут назад

      конечно
      потому как он очень уж много правды выносит на люди
      интервью Собчак так вообще обкладывает каками весь наш футбол..по делу

      0
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      Рейтинг: +522

      El_Chori 2 часа назад

      Если это правда, то это звездец. Если нет, то где пресс-служба когда она нужна? Где ваш хайп, ребята? Почему никто не опровергает и все молчат в тряпочку?!

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      Рейтинг: +4291

      FENIX-SL > El_Chori 25 минут назад

      а о чем еще в России писать
      если футбола нет

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