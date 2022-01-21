Деспотович отказался стать клиентом агента Слуцкого. За это тренер отправил игрока в дубль («Чемпионат»)

Стала известна причина перевода нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича в дубль. Дело в том, что он отказался подписывать контракт с агентом главного тренера Леонида Слуцкого Кристианом Эмиле.

«Деспотовичу было сказано, что Эмиле легко найдeт игроку вариант с другой командой, поэтому ему лучше подписать контракт с ним. Джордже отказался. После этого форвард был переведeн в дубль», – сообщил источник.

После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

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