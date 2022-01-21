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Деспотович: «Больше не буду играть за «Рубин»

21 января 2022, 23:07
8

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович попрощался с клубом. Он закончил выступление за команду отправкой в дубль.

«Как вы уже знаете, я больше не буду играть за «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время в Казани. Всем от души спасибо», – написал Деспотович.

  • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
  • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Рубин» не рассчитывает на Деспотовича из-за покупки Лисаковича (Sport24)

«Астана» ведет переговоры о возвращении Деспотовича («СпортРадар.kz»)

Источник: инстаграм Джордже Деспотовича
Россия. Премьер-лига Рубин Деспотович Джордже
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1642796824
Там всё иначе ! Слуцкий , хотел навязать своего агента , а футболист отказался ! Это , всё , что нужно знать . о Слуцком !
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Lilipyt
1642807010
Ахах типична история. Прогнись под агента и он даст тебе "лучший" вариант для игры. Но на самом деле агент будет смотреть на клубы где больше дадут комиссионных. Про другие предложения игрок не узнает. Так же и Чебан брал тех кто под крылом его агента. Чтобы было легче продать игрока и заработать на этом. Или футболисты думающие об уходе в Европу и для этого ищут агентов, которые имеют связи. Но по факту одни балаболы у которых цель одна комиссия. С такими агентами уже много талантливой молодежи потерялось. Но это их вина. Потому что результат на поле покажет твою полезность, а не приукрашенный разговор за ланчем. По итогу кто встал на этот путь все были слиты в унитаз. Слуцкий, когда то был на вершине, но после ЦСКА он потихоньку пошел в низ и взлета ему не видать.
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SMITHI
1642820709
Дов@#₽ся,карма!!!
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Ганнибал Лектор
1642841788
Урал, ваш выход. Единственная команда РПЛ без нападающих и тут такой шанс
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