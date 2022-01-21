Деспотович: «Больше не буду играть за «Рубин»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович попрощался с клубом. Он закончил выступление за команду отправкой в дубль.

«Как вы уже знаете, я больше не буду играть за «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время в Казани. Всем от души спасибо», – написал Деспотович.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.

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