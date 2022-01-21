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    Деспотович: «Больше не буду играть за «Рубин»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович попрощался с клубом. Он закончил выступление за команду отправкой в дубль.

    «Как вы уже знаете, я больше не буду играть за «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время в Казани. Всем от души спасибо», – написал Деспотович.

    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.

    «Рубин» не рассчитывает на Деспотовича из-за покупки Лисаковича (Sport24)

    «Астана» ведет переговоры о возвращении Деспотовича («СпортРадар.kz»)

    Источник: инстаграм Джордже Деспотовича

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    21.01.2022 23:07
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +416

      Forvard47 2 часа назад

      слуцкий пида***

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10336

      playsh > Forvard47 2 часа назад

      ...раст? Похоже...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8783

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Там всё иначе ! Слуцкий , хотел навязать своего агента , а футболист отказался ! Это , всё , что нужно знать . о Слуцком !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10336

      playsh > САДЫЧОК 2 часа назад

      Слуц,это скрытный говнюшок.Можно даже сказать - большой говнюк.На людях с улыбкой,за спиной с гримасой.
      Вот и всё,что надо знать о нём.

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