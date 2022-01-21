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    «Рубин» не рассчитывает на Деспотовича из-за покупки Лисаковича (Sport24)

    Стало известно, почему «Рубин» решил отпустить в другую команду форварда Джордже Деспотовича.

    По информации Sport24, в казанском клубе больше не рассчитывают на серба из-за скорого трансфера Виталия Лисаковича из «Локомотива».

    29-летнего футболиста отправили в дубль вместе с Иваном Игнатьевым.

    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    21.01.2022 16:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +56982

      portero 5 часов назад

      Деспота на продажу, стата неплохая, но видно поскандалил с кем-то... может Слуцкер неудачно пошутил и в пятак получил....

      0
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      Рейтинг: +2427

      Чермындыр 8 часов назад

      Может хоть сейчас ЦСКА возьмет адаптированного в РПЛ и умеющего забивать голы нападающего, а не деревянного Зе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3872

      Snek > Чермындыр 8 часов назад

      Одному Наташ, второму их мамок. По крайней мере бизнес план уже есть :)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13275

      Skull_Boy 8 часов назад

      Очередное кидалово от Рубина

      1
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