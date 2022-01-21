«Рубин» не рассчитывает на Деспотовича из-за покупки Лисаковича (Sport24)

Стало известно, почему «Рубин» решил отпустить в другую команду форварда Джордже Деспотовича.
По информации Sport24, в казанском клубе больше не рассчитывают на серба из-за скорого трансфера Виталия Лисаковича из «Локомотива».
29-летнего футболиста отправили в дубль вместе с Иваном Игнатьевым.
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
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Источник: Sport24