«Рубин» не рассчитывает на Деспотовича из-за покупки Лисаковича (Sport24)

Стало известно, почему «Рубин» решил отпустить в другую команду форварда Джордже Деспотовича.

По информации Sport24, в казанском клубе больше не рассчитывают на серба из-за скорого трансфера Виталия Лисаковича из «Локомотива».

29-летнего футболиста отправили в дубль вместе с Иваном Игнатьевым.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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