«Рубин» отправил в дубль Деспотовича и Игнатьева («Спорт-Экспресс»)

По решению тренерского штаба «Рубина» Джордже Деспотович и Иван Игнатьев отправлены в дубль.

Серба отстранили от работы с основой из-за нежелания покидать казанский клуб, сообщает «СЭ».

Деспотович уже попрощался с «Рубином» в сторис инстаграма.

Игнатьева, возможно, наказали за инцидент в ночном клубе в начале января.

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