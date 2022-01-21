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    «Рубин» отправил в дубль Деспотовича и Игнатьева («Спорт-Экспресс»)

    По решению тренерского штаба «Рубина» Джордже Деспотович и Иван Игнатьев отправлены в дубль.

    Серба отстранили от работы с основой из-за нежелания покидать казанский клуб, сообщает «СЭ».

    Деспотович уже попрощался с «Рубином» в сторис инстаграма.

    Игнатьева, возможно, наказали за инцидент в ночном клубе в начале января.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2022 15:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +48529

      MaxRnD 8 часов назад

      Игнатьеву так-то турма светит с ужином и макаронами, так что необходим ли промежуточный этап в виде дубля ?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +282

      Беспонтий 8 часов назад

      часы на трусы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10986

      Вомбат 9 часов назад

      Ну супер информация же! Деспот попрощался с клубом "Рубин", после чего из-за нежелания прощаться с клубом "Рубин", был отправлен в дубль. Бомбардир, у тебя что, уже в январе началось весеннее обострение? Или это все омикрон проклятый?

      1
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      Рейтинг: +22906

      bset 9 часов назад

      Теперь понятно, почему Игнатьева вышвырнули из Краснодара. Остается только посочувствовать Слуцкому, который в него поверил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2568

      Enter2006 9 часов назад

      Игнатьев лошара, только только стукнуло 23 года а уже карьеру себе портит. ((

      1
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      Рейтинг: +2312

      Челнинец > Enter2006 8 часов назад

      так жизнь удалась, вот вся проблема в России большие деньги, а не легионеры!

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      ...
      Рейтинг: +2568

      Enter2006 > Челнинец 7 часов назад

      Угу, того и гляди ещё один Мамаев или Кокорин вырастит ((

      1
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      Рейтинг: +56982

      portero > Enter2006 5 часов назад

      Уже вырос, просто на шпака не нарвался, пока...

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      Рейтинг: +5391

      Давид59 9 часов назад

      Человек прощается с клубом, а его наказывают за нежелание покидать клуб? Что-то не сходится.

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      Рейтинг: +10986

      Вомбат > Давид59 9 часов назад

      ой, вы тоже заметили, извините за то, что продублировал.

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