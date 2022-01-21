«Рубин» отправил в дубль Деспотовича и Игнатьева («Спорт-Экспресс»)

Игнатьеву так-то турма светит с ужином и макаронами, так что необходим ли промежуточный этап в виде дубля ?
По решению тренерского штаба «Рубина» Джордже Деспотович и Иван Игнатьев отправлены в дубль.
Серба отстранили от работы с основой из-за нежелания покидать казанский клуб, сообщает «СЭ».
Деспотович уже попрощался с «Рубином» в сторис инстаграма.
Игнатьева, возможно, наказали за инцидент в ночном клубе в начале января.
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