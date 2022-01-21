Деспотович попрощался с «Рубином»

Нападающий Джордже Деспотович близок к уходу из «Рубина».
29-летний футболист попрощался с казанским клубом в сторис инстаграма.
«Спасибо за все, «Рубин», – написал серб.
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
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Источник: инстаграм Джордже Деспотовича